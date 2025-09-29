Antonio Costa vrea să ocolească veto-ul Ungariei pentru aderarea Ucrainei şi Moldovei la UE. "Cea mai valoroasă investiție geopolitică"

Preşedintele Consiliului European, Antonio Costa. Foto: Getty Images

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, conduce eforturile de susținere a cererii Ucrainei de aderare la Uniunea Europeană, în ciuda opoziției persistente din partea Ungariei, în contextul pregătirilor pentru un summit crucial ce va avea loc la Copenhaga în această săptămână. Costa a început să "testeze" sprijinul capitalelor europene pentru a simplifica procesul de aderare al noilor state candidate și pentru a depăși blocajul care afectează parcursul Ucrainei și Moldovei, potrivit a cinci diplomați și oficiali care au vorbit sub protecția anonimatului pentru Politico.

Această ofensivă diplomatică reprezintă o încercare de a ocoli veto-ul premierului ungar Viktor Orbán, care a blocat în mod repetat progresele Ucrainei către aderare. În prezent, regulile UE cer aprobarea unanimă a celor 27 de state membre pentru fiecare etapă a procesului de aderare.

Moldova, de asemenea stat candidat oficial, este asociată cu Ucraina în acest proces și nu poate avansa cât timp impasul politic persistă.

Potrivit propunerii formulate de Costa, așa-numitele "grupuri de negocieri" – etape juridice esențiale în parcursul către aderare – ar putea fi deschise prin votul unei majorități calificate a statelor membre, în locul acordului unanim. Închiderea acestor grupuri ar necesita în continuare sprijinul tuturor capitalelor, însă reducerea pragului de deschidere ar permite Ucrainei și Moldovei să demareze reforme concrete în domenii-cheie, chiar dacă una sau două țări se opun, potrivit unei surse familiare cu planul.

Diplomații spun că Antonio Costa a făcut lobby direct pe lângă mai mulți lideri europeni în timpul unui recent "tur al capitalelor", precum și în cadrul discuțiilor bilaterale purtate pe marginea Adunării Generale a ONU, care a avut loc săptămâna trecută la New York.

"Extinderea este o prioritate importantă pentru președintele Consiliului European. El o vede drept cea mai valoroasă investiție geopolitică pe care UE o poate face. De aceea consideră că trebuie să continuăm discuțiile privind modalitățile concrete prin care reformele Ucrainei pot fi valorificate", a declarat unul dintre oficiali.

Luni, Marta Kos, comisarul european pentru extindere, va efectua o vizită oficială în Ucraina, în timp ce autoritățile de la Kiev finalizează selecția legislației necesare pentru depunerea candidaturii.

"Toate clusterele au fost analizate, într-un timp record. Ucraina a livrat rezultate. Ucraina este pregătită pentru următorul pas. Acum, decizia este în mâinile statelor membre. Atât Ucraina, cât și Europa, nu își pot permite o încetinire a ritmului reformelor. Acum este momentul să accelerăm", a declarat Kos pentru revista Politico Bruxelles Playbook.