Apple cere modificarea legislației antimonopol și avertizează că ar putea opri livrările către UE

Apple a declarat că a întârziat deja lansarea unor funcții. sursa foto: Getty

Producătorul iPhone critică Legea Piețelor Digitale adoptată de Bruxelles și spune că întârzierile în introducerea unor funcții duc la o experiență mai slabă pentru utilizatori.

Apple a cerut Comisiei Europene să abroge o parte din legislația tehnologică, avertizând că, dacă aceasta nu va fi modificată, compania ar putea opri livrarea unor produse și servicii către blocul comunitar format din 27 de state, scrie The Guardian.

În cel mai recent episod dintr-o serie de conflicte cu Bruxelles-ul, producătorul iPhone a susținut că Legea Piețelor Digitale (DMA) conduce la o experiență mai proastă pentru utilizatorii Apple, expunându-i la riscuri de securitate și perturbând modul integrat în care funcționează produsele companiei.

Gigantul din Silicon Valley a transmis aceste critici într-un document depus în cadrul procesului de revizuire a legislației antimonopol, veche de trei ani, menită să reglementeze puterea „gatekeeper” a marilor companii digitale, inclusiv motoare de căutare, furnizori de aplicații și servicii de mesagerie.

Apple a declarat că a întârziat deja lansarea unor funcții precum traducerea în timp real prin AirPods sau redarea ecranului iPhone pe laptop, din cauza cerințelor DMA privind interoperabilitatea cu produse și servicii non-Apple.

„DMA înseamnă că lista funcțiilor întârziate în UE va deveni probabil mai lungă, iar experiența utilizatorilor noștri europeni pe produsele Apple va rămâne în urmă”, a transmis compania, adăugând că Bruxelles-ul creează o concurență neloială, întrucât regulile nu se aplică și pentru Samsung, cel mai mare furnizor de smartphone-uri din UE.

Printre cerințele DMA se află și obligația ca Apple să asigure compatibilitatea iPhone-urilor cu căști produse de alte branduri. Compania a precizat că aceasta a fost principala barieră în lansarea serviciului său de traducere în timp real în UE, întrucât ar permite accesul rivalilor la date din conversații, generând probleme de confidențialitate.

Apple a spus că DMA ar trebui abrogată sau, cel puțin, înlocuită cu o legislație mai adecvată. Nu a precizat ce produse ar putea fi retrase de pe piața europeană, dar a menționat că Apple Watch, lansat în urmă cu un deceniu, poate nu ar fi fost disponibil astăzi în UE în contextul actualei legislații.

Acesta este cel mai recent conflict dintre compania californiană și Comisia Europeană. La începutul acestui an, Apple a contestat o amendă de 500 de milioane de euro impusă de UE pentru că ar fi împiedicat dezvoltatorii de aplicații să direcționeze utilizatorii către oferte mai ieftine în afara App Store.

În august, președintele SUA, Donald Trump, a amenințat cu introducerea de tarife împotriva unor țări nespecificate, ca răspuns la reglementările care vizează companiile americane de tehnologie.

El a scris pe Truth Social: „Voi înfrunta țările care atacă incredibilele noastre companii americane de tehnologie. Taxele digitale, legislația serviciilor digitale și reglementările piețelor digitale sunt toate concepute pentru a dăuna sau discrimina tehnologia americană. De asemenea, în mod revoltător, acordă un cec în alb celor mai mari companii tehnologice din China. Asta trebuie să se încheie, și să se încheie ACUM!”

Apple a mai spus că, sub DMA, „în loc să concureze prin inovație, companiile deja de succes manipulează legea pentru a-și servi propriile interese – să colecteze mai multe date de la cetățenii UE sau să obțină gratuit tehnologia Apple”.

Compania a adăugat că regulile prevăzute de act afectează și modul în care oferă acces utilizatorilor la aplicații.

„Aplicații pornografice sunt disponibile pe iPhone din alte marketplace-uri – aplicații pe care nu le-am permis niciodată în App Store din cauza riscurilor pe care le creează, mai ales pentru copii”, a spus Apple.

Comisia Europeană a fost contactată pentru un punct de vedere.