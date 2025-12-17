Apple vrea să plece din China şi să-şi producă toate telefoanele iPhone în India, până la finalul lui 2026

1 minut de citit Publicat la 11:30 17 Dec 2025 Modificat la 11:30 17 Dec 2025

Apple vrea, pentru prima dată, asamblarea şi ambalarea unor cipuri în India. foto: cgtrader.com

Grupul american Apple este în discuţii preliminare cu producătorii indieni de cipuri pentru a asambla şi a ambala componente pentru iPhone-uri, a anunţat miercuri publicaţia Economic Times (ET), citând surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul, conform Agerpres.

Este pentru prima dată când Apple ia în considerare asamblarea şi ambalarea unor cipuri în India, dar nu se ştie dacă operaţiunea va avea loc la facilitatea Sanand, a precizat ET.

Apple negociază cu CG Semi (deţinut de Murugappa Group), care construieşte o facilitate OSAT (Asamblarea şi testarea externalizată a semiconductorilor) în Sanand, statul Gujarat, precizează publicaţia indiană.

Reprezentanţii Apple şi CG Semi nu au răspuns solicitărilor Reuters de a comenta informaţia.

CG Semi a precizat pentru ET că nu comentează speculaţiile de pe piaţă referitoare la anumiţi clienţi. "Vom publica toate informaţiile dacă şi când va exista ceva concret de împărtăşit", au informat reprezentanţii companiei.

Apple vrea să scape de taxele chinezilor

Până la finalul lui 2026, Apple vrea să producă în India cea mai mare parte a iPhone-urilor vândute în Statele Unite şi să extindă activitatea acelor fabrici pentru a face faţă potenţialelor taxe vamale mai ridicate în China, principala sa bază de producţie.

Administraţia SUA a impus în aprilie taxe vamale de 26% la importurile din India, mult mai scăzute decât cele de 100% impuse la acel moment mărfurilor din China.

Ponderea Indiei în producţia globală de iPhone-uri a ajuns la 18%, în 2024, şi ar urma să crească la 32%, în 2025, conform datelor firmei Counterpoint. De asemenea, până la finalul anului viitor, Apple vrea să producă în India toate cele 60 milioane de iPhone-uri pe care le vinde anual în SUA.

În anul financiar care s-a încheiat la 31 martie 2025, Apple a asamblat iPhone-uri în valoare de 22 miliarde de dolari în India, un avans de aproape 60% faţă de anul precedent.