Aproximativ 2.000 de oi s-au plimbat pe bulevardul Champs-Élysées din Paris

Târgul și expoziția agricolă a început în urmă cu zece zile și a reunit fermieri și crescători din întreaga lume. Păstorii și 350 de artiști din regiunea de sud Bearn au îndrumat vitele, împreună cu vaci și măgari, și au interpretat dansuri tradiționale, în timp ce mulțimile de parizieni priveau.

Au fost, de asemenea, prezenți primarul Parisului, Anne Hidalgo, și prim-ministrul, Jean Caste.

