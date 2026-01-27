„Ar fi fost pură lașitate să nu am o opinie”. Antreprenori din SUA încep să vorbească împotriva lui Trump după moartea lui Alex Pretti

4 minute de citit Publicat la 21:28 27 Ian 2026 Modificat la 21:28 27 Ian 2026

Peste 60 de directori ai unor companii mari din zona Minneapolis, printre care UnitedHealth, 3M și General Mills, au cerut „detensionarea situației” într-o scrisoare deschisă. sursa foto: Getty

Moartea lui Alex Pretti, împușcat de agenți ai Serviciului de Imigrare și Control Vamal (ICE) în statul Minnesota îi determină pe unii directori de mari companii să revină public în dezbaterea politică. Este o ruptură față de retragerea recentă a mediului corporatist, alimentată de teama de a nu-l irita pe președintele Donald Trump, scrie Business Insider.

Declarațiile din ultimele zile merg de la mesaje de îngrijorare și compasiune până la critici fățișe.

Peste 60 de directori ai unor companii mari din zona Minneapolis, printre care UnitedHealth, 3M și General Mills, au cerut „detensionarea situației” într-o scrisoare deschisă care nu i-a menționat pe Trump, ICE și în care nici numele victimelor, Alex Pretti și Renee Good, nu au fost date.

Viitorul director general al Target, care își începe mandatul săptămâna viitoare, a transmis un mesaj video angajaților, în care a descris violența și pierderile de vieți omenești din comunitatea locală drept „incredibil de dureroase”. Nici el nu i-a menționat direct pe Trump sau ICE.

Alții au fost mult mai tranșanți. Figuri cunoscute din domeniul tehnologiei și al capitalului de risc, dar și proprietari de afaceri mici din întreaga țară, și-au exprimat indignarea față de administrația Trump și față de ICE pe propriile pagini de socializare, folosind termeni precum „criminal”, „rușinos” sau „o administrație lipsită de conștiință”.

Jeffrey Sonnenfeld, decan asociat pentru studii de leadership la Yale School of Management, a declarat că „directorii de companii resimt presiunea comunității”.

El a explicat că reacțiile care exprimă tristețe, dar evită să îi menționeze pe Trump sau ICE, sunt percepute drept o provocare nedorită la adresa agendei Casei Albe în materie de imigrație.

„Asta nu este ceea ce și-a dorit administrația Trump”, a spus el.

Contactat de Business Insider, un purtător de cuvânt al Casei Albe a făcut trimitere la declarațiile făcute pe platforma X de secretarul de presă Karoline Leavitt, în cadrul unui briefing de luni, în care aceasta a afirmat că „nimeni de la Casa Albă, inclusiv președintele Trump, nu vrea să vadă oameni răniți sau uciși pe străzile Americii”.

Leavitt a mai precizat că împușcarea unui cetățean american în Minneapolis, petrecută în weekend, a fost o tragedie produsă „ca urmare a unei rezistențe deliberate și ostile din partea liderilor democrați din Minnesota”.

Riscul reacțiilor negative

Unii directori care au exprimat dezacord în trecut s-au confruntat cu reacții dure.

La începutul acestei luni, Trump a declarat că este „înclinat” să blocheze activitatea ExxonMobil în Venezuela, după ce directorul general al companiei, Darren Woods, i-a spus că țara nu este pregătită pentru investiții.

Aliatul lui Trump, Elon Musk, a căzut în dizgrația președintelui după ce liderul din tehnologie a criticat proiectul de lege privind cheltuielile publice, în luna iunie. Trump a răspuns amenințând că va anula contractele guvernamentale ale companiilor lui Musk.

„Probabil că este încă cel mai sigur pentru companii și directori să joace precaut”, a spus Michael Serazio, profesor de comunicare la Boston College. „Trump poate folosi toate pârghiile guvernamentale, fie că vorbim despre Departamentul Justiției care îți investighează compania sau despre un tip de sancțiune tarifară care vizează activitatea firmei tale”.

Totuși, unii directori au decis că merită să vorbească.

Robert Pasin, directorul general al companiei de jucării Radio Flyer, a publicat recent pe LinkedIn un e-mail trimis angajaților săi, în care a criticat împușcăturile din Minneapolis.

„Sunt profund îngrijorat de starea actuală a democrației noastre și de acțiunile continue ale președintelui Trump și ale administrației sale, menite să submineze instituțiile democratice, statul de drept și normele care țin această țară unită”, a scris el.

Reacția angajaților companiei Radio Flyer, cu sediul în Chicago, a fost „preponderent pozitivă”, a declarat Pasin pentru Business Insider.

În timpul primului mandat al lui Trump, directorii de companii au discutat mult mai liber despre politică, mai ales după uciderea lui George Floyd de către un polițist, în 2020, și din nou după revoltele din 6 ianuarie.

„Anterior, corporațiile adoptaseră o poziționare mult mai, să zicem, progresistă”, a precizat Serazio.

În ultimii ani, unii directori importanți și-au schimbat radical atitudinea, trecând de la critici la susținători ai lui Trump.

„A devenit o competiție despre cine îl lingușește mai tare”, a spus Serazio.

„Solidaritate cu comunitatea mea”

Orice declarație publică a unui director de companie implică riscul de a îndepărta clienți sau acționari. Unii consideră însă că, în astfel de momente, este necesar să ia poziție.

Lloyd Vogel, directorul general al retailerului de echipamente outdoor Garage Grown Gear, a spus că a simțit nevoia să condamne împușcăturile într-o postare pe LinkedIn, deoarece trăiește și lucrează în zona Twin Cities.

„Motivația mea principală a fost să arăt solidaritate cu comunitatea mea”, a declarat el. „În plus, este pur și simplu rău pentru afaceri când oamenilor le este frică să iasă din case”.

Vogel a descris această deschidere pe rețelele sociale drept stresantă, „mai ales într-un climat atât de tensionat”, dar a adăugat că a fost una dintre puținele pârghii pe care le-a avut la dispoziție.

„În Minnesota există foarte multă teamă în acest moment”, a spus el. „Ar fi fost pură lașitate să nu am o opinie”.

Jeff Berman, directorul general al companiei media americane WaitWhat, a publicat la rândul său comentarii critice la adresa represiunii promovate de administrația Trump. El spune că și-ar dori ca mai mulți lideri americani, în special cei aflați la conducerea unor companii mari, să facă același lucru, deoarece au o vizibilitate mult mai mare.

Ceea ce îi oprește pe mulți, a explicat Berman, este un calcul îngust, axat pe presiunea acționarilor pe termen scurt și pe teama de represalii din partea lui Trump. În schimb, el consideră că directorii ar trebui să țină cont de riscurile pe termen lung pentru toți actorii implicați – și pentru democrație însăși.

„Tac pe propriul lor risc”, a spus Berman. „Știm ce se întâmplă în țările care merg pe acest drum”.