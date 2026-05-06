Ar putea Trump să-și retragă trupele și din Italia? Ca să se asigure că nu se va întâmpla asta, Giorgia Meloni a luat o decizie rapidă

4 minute de citit Publicat la 09:41 06 Mai 2026 Modificat la 09:42 06 Mai 2026

Giorgia Meloni a programat pentru vineri o întâlnire cu Marco Rubio. FOTO: Getty Images

Anunțul Statelor Unite privind retragerea a 5.000 de militari din Germania, precum și amenințările similare formulate săptămâna trecută la adresa Italiei și Spaniei, au ridicat semne de întrebare cu privire la viitorul celor aproximativ 12.000 de militari americani staționați pe teritoriul italian. În acest context, Giorgia Meloni a programat pentru vineri o întâlnire cu Marco Rubio, după vizita de joi a secretarului de stat american la Papa Leon al XIV-lea, la Vatican, scrie Euronews.

Relația privilegiată dintre premierul italian și președintele american, consolidată după revenirea acestuia la Casa Albă, a intrat rapid în criză luna trecută. Meloni a calificat drept inacceptabile acuzațiile lansate de Donald Trump la adresa Suveranului Pontif, iar Trump a acuzat-o la rândul său că nu a avut curajul să îl ajute pe aliatul său în războiul împotriva Iranului.

„Italia și-a respectat întotdeauna angajamentele asumate în cadrul NATO”, a subliniat luni premierul italian, la summitul Comunității Politice Europene din Armenia. Ea a adăugat că „o reducere a prezenței americane nu ar fi un lucru pe care l-am putea susține”, la fel cum Italia nu a susținut nici decizia de a intra într-un război în Orientul Mijlociu.

Decizia de a nu extinde utilizarea bazei americane de la Sigonella pentru operațiuni ofensive împotriva Iranului l-a iritat pe Trump. Totuși, mai mulți factori indică faptul că această dispută nu va duce la o ruptură între cei doi aliați NATO și că Italia va putea continua să joace rolul de interlocutor privilegiat al Casei Albe în Europa.

De ce este puțin probabilă o retragere americană din Italia

Atacurile verbale ale lui Trump ar trebui să nu afecteze relațiile dintre Washington și Roma, din motive istorice, strategice și economice, spune Gregory Alegi, profesor de Istorie și Politică a Statelor Unite la Universitatea Luiss din Roma.

„Italia și Statele Unite au relații extrem de solide de 80 de ani, în interesul ambelor părți, iar niciun guvern italian nu a fost vreodată antiamerican”, a declarat Alegi pentru Euronews. „Gândiți-vă ce s-ar întâmpla dacă Sigonella ar fi închisă: ar fi nevoie de două sau trei portavioane în Mediterană. Statele Unite au un interes strategic să își mențină poziția în Italia.”

De fapt, observă profesorul, de decenii se vorbește despre o reorientare strategică spre Asia, încă de la prăbușirea Uniunii Sovietice, moment în care Statele Unite au rămas fără principalul adversar în raport cu care să își măsoare puterea.

Comportamentul impulsiv al lui Donald Trump, specific unui om de afaceri obișnuit să negocieze acorduri și achiziții, nu înseamnă însă o schimbare de strategie.

„Pentru Statele Unite, ceea ce contează în Europa este calitatea prezenței sale, datorită capacităților tehnologice pe care doar ele le au, precum centrele spațiale și de comandă, dar și capabilitățile cibernetice”, explică Alegi. „Acest lucru nu se schimbă odată cu retragerea a 5.000 de militari.”

Ca exemplu al acestui avantaj tehnologic, profesorul menționează Alliance Ground Surveillance, programul NATO de recunoaștere aeriană și informații, bazat pe avioane și stații radar, care depinde de instalațiile americane din Sicilia.

Rolul contractelor din apărare și vizita lui Crosetto la Washington

La fel ca restul Europei, „Italia a cheltuit mereu pentru programe sociale și s-a bazat pe apărarea altora”, însă „contextul s-a schimbat clar” odată cu războaiele din Ucraina și Orientul Mijlociu, care au determinat Europa să se reînarmeze, susține Alegi.

„Este nevoie de un salt cultural, pentru ca oamenii să înțeleagă că investițiile în apărare și securitate nu sunt neproductive, ci reprezintă un serviciu pentru cetățeni și un sector cu valoare adăugată ridicată”, continuă el.

Comenzile plasate de Marina americană la Fincantieri și investițiile făcute în Statele Unite de Leonardo, o altă companie controlată parțial de statul italian, arată această legătură. În viitorul apropiat, interdependența militară dintre Italia și SUA ar putea crește și mai mult.

Ministrul Apărării, Guido Crosetto, pregătește o vizită la Washington, iar întâlnirile sale oficiale ar putea include discuții despre mai multe contracte vechi și noi din domeniul apărării.

„Un exemplu este avionul de antrenament M-346, care ar putea fi achiziționat de Marina americană. Dacă acordul s-ar concretiza, ar fi ca o confirmare a calității și ar oferi Statelor Unite posibilitatea de a-l vinde apoi pe alte piețe, altfel greu accesibile”, explică profesorul de la Luiss. „Așa s-a întâmplat și cu achiziția avionului C-27 de către Australia.”

M-346 este un avion cu două locuri folosit pentru pregătirea piloților care urmează să opereze avioane de luptă de nouă generație. Este deja activ în Italia, Polonia, Grecia, Israel, Qatar și Singapore. C-27J Spartan, produs tot de Leonardo, este un avion tactic de transport folosit de numeroase țări, inclusiv de Statele Unite.

„Trebuie luată în calcul și linia de producție a avioanelor F-35 de la Cameri, care a devenit un centru-cheie pentru livrarea și întreținerea acestor aparate”, adaugă profesorul, referindu-se la baza Forțelor Aeriene Italiene din provincia Novara. Acolo se află una dintre cele două linii de asamblare și verificare pentru F-35 din afara Statelor Unite, cealaltă fiind la Nagoya, în Japonia.

Escala lui Rubio la Vatican

Pentru Alegi, întâlnirile secretarului de stat de joi și vineri nu vor avea consecințe majore pentru Italia. Ele sunt legate mai degrabă de nemulțumirea electoratului catolic față de administrația Trump, înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din noiembrie, și de pozițiile adoptate până acum de Papa Leon, mai apropiate de cele ale Papei Francisc decât de cele ale lui Benedict al XVI-lea, așa cum speraseră conservatorii americani.

Cel mai recent atac lansat miercuri de Trump la adresa Papei ar putea însă să îngreuneze misiunea lui Rubio, care este catolic. Ca răspuns la criticile anterioare, Papa a spus că „nu se teme” de administrația americană și că vrea să continue să „vorbească răspicat împotriva războiului”, deoarece „nu este politician”.

Întâlnirea secretarului de stat american cu Papa va include o „discuție sinceră” despre politicile administrației Trump, a declarat miercuri Brian Burch, ambasadorul Statelor Unite pe lângă Sfântul Scaun.

Rubio se află la a treia vizită în Italia din ultimul an și la a doua vizită la Vatican în timpul pontificatului Papei Leon. El se va întâlni și cu ministrul de Externe Antonio Tajani, cu ministrul Apărării Guido Crosetto și cu secretarul de stat al Sfântului Scaun, Pietro Parolin.