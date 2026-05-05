Trump îl atacă din nou pe Papa Leon: "Cred că pune în pericol mulți catolici și mulți oameni"

Publicat la 18:02 05 Mai 2026 Modificat la 18:07 05 Mai 2026

Donald Trump, preşedintele Statelor Unite ale Americii, şi Papa Leon al XIV-lea. Sursa colaj foto: Getty Images

Președintele SUA, Donald Trump, lansează noi critici la adresa Papei Leon cu câteva zile înaintea vizitei secretarului de stat Marco Rubio la Vatican, relatează The Guardian. Liderul de la Casa Albă pe Suveranul Pontif că "pune în pericol mulți catolici" prin poziția sa față de Iran. Vaticanul a confirmat, oficial, luni că Papa Leon al XIV-lea se va întâlni joi cu secretarul de stat american Marco Rubio, audiența urmând să aibă loc la Palatul Apostolic, informează ANSA și AFP, conform Agerpres.

Donald Trump a lansat un nou atac verbal la adresa Papei Leon al XIV-lea, acuzându-l că "pune în pericol mulți catolici", întrucât "consideră că este în regulă ca Iranul să dețină o armă nucleară", au scris jurnaliştii publicaţiei britanice The Guardian.

Declarațiile preşedintelui american vin cu două zile înainte ca Marco Rubio să se întâlnească cu Papa Leon la Vatican, într-o încercare de a reduce tensiunile generate de criticile anterioare ale lui Trump la adresa Suveranului Pontif născut la Chicago, din cauza condamnării sale a războiului SUA–Israel împotriva Iranului.

Vorbind cu Hugh Hewitt, un cunoscut moderator de emisiuni radio din rețeaua Salem News, Trump a spus că Papa Leon al XIV-lea "ar prefera să vorbească despre faptul că este în regulă ca Iranul să aibă o armă nucleară, iar eu nu cred că asta este deloc bine",, potrivit sursei citate..

"Eu cred că pune în pericol mulți catolici și mulți oameni. Dar eu bănuiesc că, dacă ar depinde de Papă, el crede că este perfect în regulă ca Iranul să aibă o armă nucleară", a adăugat președintele SUA.

Șeful suprem al Bisericii Catolice nu a spus niciodată că Iranul ar trebui să dețină arme nucleare, însă s-a opus în mod repetat războiului împotriva acestei țări și escaladării ulterioare a conflictului din Liban și din întregul Orient Mijlociu, cerând încetarea focului și dialog.

Ambasadorul Statelor Unite pe lângă Sfântul Scaun, Brian Burch, a declarat marți că se așteaptă la o întâlnire "deschisă" între Marco Rubio, catolic, și Papa Leon, la Palatul Apostolic, joi dimineață.

"Statele au dezacorduri și eu cred că una dintre modalitățile prin care le rezolvi este... prin fraternitate și dialog autentic", le-a spus Brian Burch jurnaliștilor, adăugând că, în opinia sa, Rubio vine la Vatican "în acest spirit, pentru a purta o conversație sinceră despre politica SUA, pentru a se angaja într-un dialog".

La finalul acestei audiențe private, programate să aibă loc la ora locală 11:30 și care va dura aproximativ 30 de minute, Marco Rubio, care este catolic, urmează să se întâlnească și cu secretarul de stat și numărul doi al Vaticanului, cardinalul Pietro Parolin, a declarat pentru AFP o sursă guvernamentală italiană.

Potrivit presei italiene, această întâlnire are ca scop atenuarea tensiunilor apărute în relațiile bilaterale după controversa izbucnită în aprilie în urma criticilor virulente ale președintelui american Donald Trump la adresa papei Leon al XIV-lea.

Liderul amerian, Donald Trump, a reacționat la un discurs anti-război al papei, numindu-l pe acesta din urmă "slab" în fața criminalității și "incompetent" în politica externă. De asemenea, el a declarat că "nu este un mare fan" al Papei Leon al XIV-lea și că nu își dorește "un papă care consideră că este acceptabil ca Iranul să dețină arme nucleare".

Aceste critici au provocat un val de reacții de indignare din partea mai multor șefi de stat.

Suveranul pontif a răspuns spunând că "are datoria morală să se pronunțe" împotriva războiului, afirmând că "nu se teme" de administrația Trump și că nu dorește să intre într-o dezbatere cu președintele american.

În ultimele luni, primul papă american din istorie a criticat în mod special politicile restrictive în materie de imigrație ale guvernului american și a numit "inacceptabilă" amenințarea lui Donald Trump de a distruge Iranul.

Papa Leon al XIV-lea, în vârstă de 70 de ani, l-a primit pe Marco Rubio la Vatican în mai 2025, alături de vicepreședintele american JD Vance, la câteva zile după alegerea sa în fruntea celor 1,4 miliarde de catolici din lume.

Papa Leon al XIV-lea a devenit în luna mai a anului trecut primul lider american al Bisericii Catolice. Originar din Chicago, el a fost numit cardinal abia în 2023, când papa Francisc l-a adus la Roma, după ce-l trimisese misionar la Chiclayo, în Peru, în 2014. La Vatican, a condus biroul care analizează numirile de episcopi, una dintre cele mai influente funcții din Biserica Catolică.