"Ar trebui să aibă curaj să-i spună lui Putin că Rusia nu va câștiga războiul". Schimb dur de replici între oficialii UE și Lavrov

2 minute de citit Publicat la 09:17 01 Noi 2026 Modificat la 09:17 01 Noi 2026

Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, l-a acuzat pe ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, că a spus "o mulțime de minciuni" despre războiul din Ucraina. FOTO: Getty Images

Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, l-a acuzat pe ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, că a spus "o mulțime de minciuni" despre războiul din Ucraina, în cadrul discuțiilor cu miniștrii G20 desfășurate vineri, la Atlanta, scrie Euronews.

"Am discutat despre marea criză geopolitică, inclusiv despre Ucraina, și am putut să vorbim direct lui Serghei Lavrov în această privință", a declarat ea pentru agenția AFP. "Desigur, a prezentat o mulțime de minciuni, o mulțime de narațiuni false”, pe care europenii le-au contestat, a adăugat Kallas.

Potrivit unei surse diplomatice citate de AFP, oficialii europeni ar fi profitat de ocazie pentru a crește presiunea asupra Moscovei, în încercarea de a obține un armistițiu în Marea Neagră, ceea ce a provocat o ripostă din partea lui Lavrov.

Ed Miliband a afirmat că i-a transmis la rândul său lui Lavrov, în plen, că "ar trebui să aibă curajul să-i spună lui Putin că Rusia nu va câștiga acest război".

Ministrul britanic l-ar fi confruntat, de asemenea, pe Lavrov în legătură cu un atac recent asupra unei căi ferate din Dnipro, soldat cu 15 morți, subliniind că Moscova este "agresorul" într-un conflict început în februarie 2022, când forțele ruse au lansat invazia pe scară largă.

Într-o conferință de presă susținută vineri, Lavrov a "salutat" disponibilitatea Statelor Unite de a dialoga cu Moscova, criticând totodată ceea ce a numit "boicotul arogant" al Europei. "Este o lecție bună pentru colegii noștri europeni", a spus el, referindu-se la abordarea Washingtonului.

Mai mulți oficiali prezenți la reuniuni ar fi refuzat să apară în "fotografia de familie" alături de Lavrov, ceea ce i-a determinat pe organizatorii americani să renunțe la fotografie.

Reuniunile G20 au loc cu doar câteva zile înaintea alegerilor americane de la jumătatea mandatului, care vor stabili echilibrul de putere din Congres pentru ultimii doi ani de mandat ai președintelui Donald Trump.

SUA au aprobat un pachet de rachete Patriot pentru Ucraina

Vineri, Departamentul de Stat al SUA a anunțat că Washingtonul a aprobat pentru Ucraina un pachet de 500 de interceptoare Patriot PAC-3, în valoare de 2,1 miliarde de dolari.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a continuat să le ceară aliaților americani și europeni mai multe interceptoare pentru forțele sale, în condițiile în care Ucraina face în continuare față atacurilor rusești cu rachete și drone.

Deși a salutat noul pachet și a mulțumit SUA pentru "decizia fermă", Zelenski a avertizat că livrarea ar putea dura ani de zile.

"Cinci sute de interceptoare PAC-3 reprezintă un număr substanțial și, foarte curând - în această iarnă -, ar putea constitui un pachet de apărare extrem de eficient", a scris Zelenski într-o postare pe X.

"Totuși, s-a stipulat că livrările ar putea începe ABIA PESTE CÂȚIVA ANI", a adăugat el. "Le cerem partenerilor noștri americani să găsească o soluție pentru perioada în care există un pericol real și o nevoie reală de a folosi interceptoarele PAC-3."

Secretarul de stat american Marco Rubio s-a întâlnit cu Lavrov la reuniunea G20 de la Atlanta.