SUA aprobă vânzarea a 500 de rachete Patriot către Ucraina. Nemulțumirea lui Zelenski: "Livrările ar putea începe peste câțiva ani"

SUA aprobă vânzarea a 500 de rachete Patriot către Ucraina. Foto: Hepta

Statele Unite au aprobat vineri vânzarea a 500 de rachete Patriot PAC-3 către Ucraina, în valoare estimată de 2,1 miliarde de dolari. Volodimir Zelenski a avertizat însă că livrările ar putea dura ani, în timp ce țara are nevoie de stocuri acum pentru a face față atacurilor rusești cu rachete balistice, scrie The Guardian.

"Vânzarea propusă va îmbunătăți capacitatea Ucrainei de a face față amenințărilor actuale și viitoare, prin consolidarea sistemelor sale integrate de apărare aeriană și antirachetă", a transmis vineri Departamentul de Stat al SUA, într-un comunicat.

În comunicat nu se precizează când ar putea ajunge armele în Ucraina.

Zelenski a lăudat "decizia puternică a Departamentului de Stat al SUA", dar a scris sâmbătă dimineață pe X: "Totuși, s-a stipulat că livrările ar putea începe ABIA PESTE CÂȚIVA ANI. Le cerem partenerilor noștri americani să găsească o soluție pentru momentul în care există un pericol real și o nevoie reală de a folosi interceptoarele PAC-3. În acest moment, rușii ne atacă infrastructura energetică în fiecare zi."

Ucraina spune de mult timp că are nevoie urgentă de mai multe interceptoare pentru a doborî valurile tot mai mari de rachete lansate de armata rusă. Sistemul Patriot este cea mai eficientă armă împotriva rachetelor balistice rapide.

Joi, un atac rusesc cu drone a ucis cel puțin 14 oameni pe un peron aglomerat de gară din orașul ucrainean Dnipro. Alte cinci persoane au murit în atacuri desfășurate în timpul zilei asupra altor două orașe de provincie, iar un atac cu rachetă din seara aceleiași zile a ucis o persoană în capitala Kiev, potrivit oficialilor.

Zelenski a afirmat că aliații americani și europeni au suficiente interceptoare Patriot în stocuri pentru a le oferi acum Ucrainei, iar acestea ar putea fi înlocuite în anii următori prin contractele deja plătite de Ucraina și de partenerii săi.

El a spus că aceasta ar fi "abordarea corectă" și că este "pe deplin realizabilă".

Întârzierea livrărilor de rachete a amplificat tensiunile dintre Kiev și Washington, după ce președintele american Donald Trump a anunțat un acord cu Rusia privind motorina și l-a criticat pe Zelenski pentru refuzul Ucrainei de a opri atacurile asupra rafinăriilor rusești.

În ciuda urgenței, Ucraina probabil nu va primi rapid interceptoarele

Vânzările de armament durează de obicei ani până sunt finalizate, iar două surse informate despre decizia americană au declarat că rachetele, care încă nu au fost fabricate, nu sunt așteptate să fie livrate decât la câțiva ani după începutul deceniului următor, în anii 2030.

Una dintre surse a precizat că Ministerul Apărării de la Kiev încearcă să convingă Pentagonul să devanseze livrarea, eventual prin transferul către Ucraina al unor rachete aflate deja în arsenalul SUA, urmând ca acestea să fie înlocuite ulterior cu noile interceptoare Patriot.

Ucraina va plăti rachetele cu contribuții din partea Canadei, Germaniei și Norvegiei, direcționate printr-un program numit US Jumpstart, precum și din fonduri naționale finanțate prin Împrumutul UE pentru sprijinirea Ucrainei, a precizat Departamentul de Stat.

Potrivit unui site al Pentagonului, programul folosește donațiile aliaților pentru a cumpăra arme, servicii și instruire pentru Ucraina, în sprijinul apărării sale după invazia rusă. Lockheed Martin este principalul contractor pentru vânzarea interceptoarelor Patriot.

Statele Unite au furnizat cantități mari de armament aliaților, folosind în același timp muniții în propriile operațiuni militare din Iran, ceea ce a ridicat îngrijorări privind stocurile de arme esențiale pentru apărarea aeriană și de muniții ghidate de precizie.