Arabia Saudită vrea să cumpere 150 de avioane de la Boeing şi Airbus, pentru a deveni cel mai mare centru de turism din lume

Aeronavă Boeing. Foto: Hepta

Compania aeriană principală a Arabiei Saudite se află în negocieri cu Boeing și Airbus pentru o achiziţie istorică de avioane, în cadrul unui plan de investiţii de miliarde de dolari, cu scopul de a deveni un centru global de călătorii și turism, notează Bloomberg.

Compania Saudia dorește să cumpere cel puțin 150 de avioane cu fuselaj îngust și lat, potrivit unor surse. Compania aeriană studiază modele de la ambii producători și nu a decis încă asupra tipurilor sau cantităților.

Noile avioane ar înlocui o parte din flota de 200 de aeronave a companiei aeriene saudite. Discuțiile sunt la început, iar Boeing și Airbus au refuzat să comenteze.

Compania aeriană cu o vechime de 80 de ani a mai avut comenzi mari, cumpărând 105 avioane Airbus cu fuzelaj îngust în 2024. Cu un an înainte, a comandat peste 30 de avioane 787 Dreamliner de la Boeing, cu o opțiune pentru încă 10.

Accent pe pelerinajele religioase

Compania aeriană de stat se repoziționează pentru a se concentra pe pelerinaje religioase, în timp ce startup-ul Riyadh Air intenționează să fie o companie aeriană mai luxoasă pentru turiști, atunci când va începe să funcționeze.

În ultimii ani, compania de stat aeriană și-a revizuit conducerea superioară, a încheiat parteneriate cu echipe sportive, a fost de acord să echipeze unele avioane cu serviciul de internet Starlink al SpaceX și a pus un accent mai mare pe experiențele pasagerilor în timpul zborului.