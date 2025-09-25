„Arca lui Noe” rusească a aterizat pe Pământ: 75 de șoareci și peste 1.500 de muște au fost aduse din spațiu

Trei elicoptere cu specialiști tehnici au ajuns la locul prăbușirii pentru a extrage rapid organismele vii și a începe examinarea lor.

Un satelit rusesc de cercetare biologică, care a transportat mai mult de 30 de experimente, a aterizat pe 19 septembrie în stepele din regiunea Orenburg, după 30 de zile petrecute pe orbita Terrei. Bion-M nr. 2 a fost supranumit „Arca lui Noe” datorită micii „menajerii” pe care a găzduit-o. Satelitul fusese lansat pe 20 august de la cosmodromul Baikonur, cu o rachetă Soyuz-2.1b, scrie Space.

După lansare, aparatul a fost plasat pe o orbită polară, la o altitudine de aproximativ 370–380 km și o înclinație de 97 de grade. Toate organismele aflate la bord au fost astfel expuse la un nivel ridicat de radiații cosmice.

Examinare inițială

Fotografiile realizate după recuperarea capsulei arată că aterizarea a provocat un mic incendiu de vegetație, care a fost stins rapid pentru a permite echipelor de intervenție să se apropie.

Trei elicoptere cu specialiști tehnici au ajuns la locul prăbușirii pentru a extrage rapid organismele vii și a începe examinarea lor. De exemplu, muștele au fost testate pe loc pentru a le fi evaluată activitatea motorie și eventualele probleme ale sistemului nervos.

Tabără medicală improvizată

Misiunea Bion-M nr. 2 a fost realizată în colaborare de Roscosmos, Academia Rusă de Științe și Institutul de Probleme Biomedicale (IBMP).

Conform IBMP Moscova – instituția coordonatoare –, primele analize post-zbor au fost efectuate într-un cort medical instalat chiar la locul aterizării. Ulterior, mostrele biologice urmau să fie transportate în laboratoarele IBMP în noaptea de 20 septembrie.

Obiective științifice

Programul științific al misiunii cuprinde 10 secțiuni de experimente. Primele două s-au concentrat pe fiziologia gravitațională la animale, pentru a dezvolta tehnologii care să asigure susținerea vieții umane în condițiile combinate de imponderabilitate și radiații cosmice.

Un videoclip publicat de IBMP arată mai mulți șoareci la bordul misiunii Bion-M nr. 2, în timpul celor 30 de zile petrecute pe orbită.