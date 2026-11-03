Armata SUA a lansat atacuri asupra insulei Qeshm din Iran în cadrul unei operaţiuni defensive, afirmă oficialii

3 minute de citit Publicat la 07:29 03 Noi 2026 Modificat la 07:29 03 Noi 2026

Avioane F/A-118 Super Hornet surprinse în timp ce decolează de pe puntea portavionului american Nimitz, în prima etapă a războiului dintre SUA și Iran. Foto: Getty Images

Armata Statelor Unite a efectuat luni lovituri limitate asupra Insulei Qeshm din Iran, au declarat pentru CNN trei oficiali americani. Aceștia au descris acțiunea ca fiind de defensivă cu scopul de a proteja activele americane din regiune.

Unul dintre oficiali a precizat că atacul a venit ca răspuns la focul deschis de Iran asupra unei aeronave americane. Operațiunea nu pare să fie de amploarea unei ofensive majore, de tipul celor luate în calcul de oficiali. Potrivit Wall Street Journal, care a dezvăluit primul operațiunea, alte lovituri similare au mai fost efectuate anterior, în secret.

"A fost o măsură defensivă împotriva iranienilor care foloseau rachete sol-aer împotriva activelor americane", a declarat un alt oficial american.

Totuși, noua acțiune, desfășurată în ajunul zilei alegerilor, amintește că situația din Iran rămâne nerezolvată, iar varianta militară este în continuare pe masă.

O sursă familiarizată cu subiectul a declarat că administrația a păstrat intenționat atacul sub tăcere, pentru a nu-i exagera importanța. Aceeași sursă a adăugat că loviturile au avut ca scop protejarea activelor americane.

Agenția de presă Fars, afiliată statului iranian, a relatat că pe Insula Qeshm s-au auzit "mai multe explozii" în primele ore ale dimineții de marți, ora locală. Potrivit agenției, deflagrațiile au fost auzite și de locuitorii insulei Hengam și ai orașului-port Bandar Abbas, ambele situate în apropierea sau chiar în Strâmtoarea Ormuz.

Insula Qeshm, aflată la aproximativ 22 de kilometri de Bandar Abbas, joacă un rol esențial în încercările Iranului de a-și impune controlul asupra traficului prin această cale navigabilă vitală pentru aprovizionarea globală cu energie. Înainte de război, prin strâmtoare treceau zilnic aproximativ 20 de milioane de barili de petrol. SUA au mai vizat insula și în trecut, pe parcursul conflictului.

Atacul vine în contextul în care președintele Donald Trump a sugerat luni că diplomația cu Teheranul este încă activă, scriind pe rețelele sociale că un acord "ar putea avea loc".

Într-o apariție difuzată luni seara la Fox News, Trump nu a făcut referire directă la informațiile privind noile lovituri din Iran, dar a declarat că SUA "ar putea fi nevoite să atace" Pickaxe Mountain, presupusul sit nuclear subteran unde Israelul crede că Teheranul a depozitat o parte din stocul de uraniu îmbogățit și centrifuge avansate de îmbogățire.

"Nu e mare lucru. Putem face asta într-o oră. Cât de curând vrem, oricând vrem", a spus el. Trump a lăsat de mai multe ori să se înțeleagă, de la începutul războiului, că un astfel de atac este posibil, inclusiv în iulie, când a declarat că SUA vor lovi Pickaxe Mountain „probabil destul de curând”.

Liderul Suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a avertizat încă de sâmbătă că un nou atac major va primi un răspuns „fără limite geografice”. Un înalt oficial de securitate de la Teheran a declarat pentru CNN că Iranul va încerca să vizeze și infrastructuri dincolo de instalațiile petroliere, inclusiv în domeniul inteligenței artificiale.

La începutul acestei luni, Trump a afirmat că SUA nu vor ataca Iranul înainte de alegerile de la jumătatea mandatului, însă nu a exclus și nici nu a confirmat reluarea loviturilor după aceea, ceea ce i-a ținut pe locuitorii Orientului Mijlociu într-o stare de tensiune.

În interviul acordat Fox News, Trump și-a apărat, în linii mari, decizia de a declanșa războiul cu Iranul și a sugerat că nu au existat lupte recente.

"Nu ducem un război. Toată lumea spune «sunteți în război!» Ei bine, când am tras ultima oară ceva? Acesta nu e un război, e un război foarte soft. Nu e ca un război în desfășurare. Nu există niciun război care să facă ravagii. S-ar putea întâmpla dacă nu fac o înțelegere, dar ei vor foarte mult o înțelegere și există șanse foarte mari să ajungem la un acord", a spus Trump.

Vicepreședintele JD Vance le-a declarat luni jurnaliștilor că SUA și Iranul au "făcut unele progrese" către o ieșire din război.

„Iranienii sunt mereu imprevizibili și, așa cum spune mereu președintele, el își păstrează opțiunile militare și pe cele non-militare. Dar cu siguranță am făcut unele progrese. Vom vedea dacă putem face mai multe”, a spus vicepreședintele, adăugând că tocmai discutase cu președintele despre război și că amândoi se simt "destul de bine" în privința unui posibil acord.

Prețurile petrolului au crescut marți, la începutul tranzacțiilor din Asia, după apariția știrii despre lovitura de pe Insula Qeshm. Până atunci, cotațiile scăzuseră puternic, piața cântărind cele mai recente evoluții ale negocierilor diplomatice dintre SUA și Iran – însă prețurile benzinei și motorinei se îndreaptă spre a fi cele mai ridicate înregistrate vreodată într-o zi de alegeri în Statele Unite.