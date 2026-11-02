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Tucker Carlson susține că Trump este presat de Netanyahu să atace Iranul cu bomba nucleară. "Îl sună zilnic"

G.M.
8 minute de citit Publicat la 12:58 02 Noi 2026 Modificat la 12:59 02 Noi 2026
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netanyahu vorbeste cu trump
Tucker Carlson susține că Trump este presat de Netanyahu să atace Iranul cu bomba nucleară. FOTO: Getty Images

Premierul israelian Benjamin Netanyahu îl sună zilnic pe Donald Trump și îl presează să atace nucler un sit din Iran, a susținut duminică, într-o postare pe X, fostul prezentator Fox News, Tucker Carlson. El a adăugat că, în schimb, JD Vance și Steve Witkoff pledează pentru diplomație.

Tucker Carlson a afirmat că administrația Trump ar putea fi la doar câteva zile de un atac nuclear asupra Iranului. El susține că premierul israelian Benjamin Netanyahu face presiuni asupra președintelui Donald Trump pentru a autoriza un atac asupra unui presupus sit nuclear din centrul Iranului.

Într-o postare amplă pe rețeaua X, Carlson a identificat posibila țintă drept Pickaxe Mountain, unde serviciile de informații israeliene ar crede că Iranul și-a reluat programul de îmbogățire a uraniului.

Carlson este un comentator politic conservator și fost prezentator Fox News, a cărui emisiune, Tucker Carlson Tonight, a fost difuzată între 2016 și 2023. În prezent, el prezintă o emisiune politică independentă pe X, unde comentează frecvent politica externă a SUA și afacerile internaționale.

Carlson a susținut că armele convenționale americane nu pot străpunge stratul de granit masiv, estimat la aproximativ 90 de metri, care protejează tunelurile subterane ale sitului, astfel că singura opțiune militară rămasă ar fi un atac nuclear.

„Bibi (Netanyahu) îl sună pe Trump zilnic în legătură cu asta”, a scris Carlson, citând o sursă a sa.

Potrivit lui Carlson, insistența lui Netanyahu pentru noi acțiuni militare este dictată de supraviețuirea sa politică. El a afirmat că, după rezultatele ultimelor alegeri, Netanyahu are nevoie de intervenția lui Trump pentru a-și asigura o majoritate de 61 de mandate în Knesset și a avertizat că, în caz contrar, premierul israelian ar putea pierde puterea și ar putea fi anchetat și chiar condamnat la închisoare.

Carlson a mai susținut că Netanyahu a făcut presiuni asupra unor înalți oficiali americani, printre care ministrul Apărării, Pete Hegseth, și comandantul Comandamentului Central al SUA, amiralul Brad Cooper, pentru reluarea operațiunilor militare de amploare.

El a afirmat, de asemenea, că secretarul de stat Marco Rubio și directorul CIA, John Ratcliffe, urmează linia lui Netanyahu.

Potrivit lui Carlson, și fostul președinte Barack Obama s-ar fi opus acordului de pace cu Iranul aflat în pregătire la Doha.

Temeri privind o escaladare în regiune

Carlson a spus că aliații SUA din Orientul Mijlociu sunt tot mai îngrijorați de reluarea luptelor. El a susținut că Netanyahu ar fi mers în secret la Abu Dhabi pe 27 septembrie pentru a convinge Emiratele Arabe Unite să sprijine un atac final asupra Iranului, însă oficialii din Emirate ar fi refuzat.

Referindu-se la consecințele economice, Carlson a afirmat că cele opt luni de conflict au afectat grav economiile statelor din Golf, dar și piețele globale de energie și îngrășăminte. Potrivit lui, doar în octombrie, 11 dintre cele aproximativ 850 de superpetroliere existente în lume ar fi fost grav avariate în Strâmtoarea Ormuz.

El a avertizat că o explozie nucleară la Pickaxe Mountain ar putea contamina Golful și ar putea pune în pericol sursele de apă pentru aproximativ 100 de milioane de oameni.

Carlson a susținut că un atac nuclear american ar putea crea un precedent periculos, deoarece ar putea încuraja Rusia să folosească arme nucleare împotriva Ucrainei, ar putea reaprinde tensiunile nucleare dintre India și Pakistan și ar putea determina Coreea de Nord să atace Seulul.

„După primul atac nuclear, al Treilea Război Mondial devine inevitabil. Ar fi un război scurt și definitiv”, a scris el.

Carlson a mai afirmat că, din februarie, administrația Trump ar fi modificat discret doctrina nucleară a SUA, pentru a face mai ușoară și mai probabilă prima utilizare a așa-numitelor „arme nucleare tactice”, destinate câmpului de luptă.

Vance și Witkoff îl îndeamnă pe Trump să aleagă diplomația

Potrivit lui Carlson, Trump ar putea decide până pe 7 noiembrie dacă autorizează folosirea armelor nucleare. El a adăugat că vicepreședintele JD Vance și trimisul special Steve Witkoff îl îndeamnă pe președinte să urmărească un acord diplomatic cu Teheranul.

Deși a recunoscut că negocierile ar fi dificile, Carlson a spus că persoanele care au discutat cu factorii de decizie de la Teheran cred că există un consens că un nou conflict nu ar aduce beneficii nimănui, iar un acord merită încercat.

În încheiere, Carlson a avertizat că efectele unui atac nuclear s-ar resimți dincolo de granițele Iranului, susținând că opinia publică internațională a fost exclusă de la decizii care ar putea pune în pericol milioane de vieți. „Acum ar fi momentul ca oamenii să ia atitudine”, a scris Carlson.

SUA ar putea lovi siturile nucleare iraniene rămase „în 10 minute”

Afirmațiile lui Carlson vin după ce Trump le-a spus sâmbătă jurnaliștilor, la reședința sa Mar-a-Lago din Florida, că una sau două instalații nucleare iraniene rămân posibile ținte și că SUA le-ar putea lovi în 10 minute.

Trump a menționat explicit Pickaxe Mountain, spunând că are planuri militare pentru această zonă, dar nu a sugerat că ar fi autorizat un atac nuclear.

„Probabil v-ați putea uita la Pickaxe Mountain, de asta trebuie să ne ocupăm. Putem face totul foarte repede”, a adăugat el.

Într-un interviu acordat postului Newsmax pe 16 octombrie, Trump exclusese în mod explicit folosirea armelor nucleare împotriva Iranului.

Separat, publicația Axios a relatat, citând surse israeliene și americane, că Trump și Netanyahu au avut sâmbătă o convorbire telefonică tensionată. Potrivit relatării, Netanyahu insistă pentru reluarea acțiunilor militare imediat după alegerile de la jumătatea mandatului din SUA, programate marți, în timp ce Trump preferă să lase negocierile diplomatice să continue.

Un oficial al Casei Albe a declarat că administrația nu comentează planurile militare sensibile, adăugând că Trump păstrează toate opțiunile deschise pentru a împiedica Iranul să obțină o armă nucleară.

Și secretarul de stat Marco Rubio a declarat că nu s-a luat încă o decizie finală privind reluarea atacurilor.

Iranul, la rândul său, neagă orice activitate nucleară la complexul Pickaxe Mountain. Liderul suprem iranian a avertizat Washingtonul și Tel Avivul să nu lanseze noi atacuri.

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Etichete: Donald Trump Benjamin Netanyahu razboi iran Tucker Carlson

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