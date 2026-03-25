Armata SUA nu mai găsește soldați: ridică vârsta maximă de înrolare de la 35 la 42 de ani și renunță la restricții legate de marijuana

Noua abordare vizează oameni cu experiență profesională deja formată. sursa foto: Getty

Armata americană are o problemă: nu reușește să recruteze suficienți oameni. Și a găsit două soluții: ridică vârsta maximă de înrolare și renunță la unele restricții legate de consumul de marijuana, scrie The Guardian.

Astfel, de azi înainte se pot înrola persoane de până la 42 de ani, față de limita anterioară de 35. Regula se aplică atât armatei propriu-zise, cât și Gărzii Naționale și rezervelor.

În paralel, armata a eliminat și o altă piedică birocratică. Până acum, un potențial recrut care avea o singură condamnare pentru posesie de marijuana sau pentru deținerea unor obiecte asociate consumului – pipe, de exemplu – trebuia să obțină o derogare specială de la Pentagon, să aștepte doi ani și să treacă un test antidrog. Acum, aceste cerințe dispar.

De unde vine nevoia de schimbare? În 2022, armata americană și-a ratat ținta de recrutare cu 25%. De atunci, a încercat să atragă mai mulți tineri din generația Z, dar realitatea a arătat altceva – vârsta medie a recruților a fost, de fapt, în creștere.

Iar analiștii de la Rand Corp au confirmat tendința încă din 2023, recomandând ridicarea plafonului de vârstă. Argumentul lor este că recruții mai în vârstă „sunt de o calitate mai bună, mai concentrați și mai motivați, și totodată pregătiți să ajungă la instrucția de bază mai repede”.

„Ne uităm spre un public mai matur, care ar putea avea experiență în domenii tehnice”, a declarat Angela Chipman, șefa departamentului de recrutare a personalului militar din cadrul armatei SUA, conform publicației Task and Purpose. „Avem nevoie de ofițeri specializați cu competențe tehnice avansate, iar aceștia vor veni din rândurile soldaților”.

Prin noua limită de vârstă, armata se aliniază celorlalte ramuri militare americane – marina și forțele aeriene aveau deja praguri similare.

Toate aceste schimbări vin într-un moment în care SUA duc un conflict activ cu Iranul. Pentagonul a trimis în ultimele zile aproximativ 2.000 de parașutiști și circa 4.500 de pușcași marini în regiune.

Congresmenilor li s-a cerut să aprobe încă 200 de miliarde de dolari pentru acest conflict – care continuă în ciuda afirmației lui Donald Trump că a fost „câștigat”. Suma s-ar adăuga unui buget militar care depășește deja 900 de miliarde de dolari.