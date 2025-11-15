Armata ucraineană a lovit rafinăria din Riazan și mai multe ținte militare rusești. Incendii puternice au izbucnit după atac

După atacul armatei Ucrainei asupra rafinăriei din Riazan, Rusia, a izbucnit un incendiu puternic. Sursa foto: Supernova+/Telegram

Armata ucraineană a declarat sâmbătă că a lovit rafinăria din oraşul Riazan din Rusia şi că la locul instalaţiei au fost observate mai multe explozii şi un mare incendiu, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Totodată, tot cu drone, soldaţii ucraineni au atacat mai multe alte ținte militare aflate în teritoriile ocupate de Rusia, urmate de incendii, a raportat Statul Major al Ucrainei, a relatat The Kyiv Independent.

Apărarea antiaeriană rusă ar fi interceptat 64 de drone ucrainene în noaptea de 15 noiembrie, inclusiv 25 deasupra regiunii Riazan, a transmis Ministerul rus al Apărării, au scris jurnaliştii de la The Kyiv Independent.

Între timp, guvernatorul din Riazan, Pavel Malkov, a confirmat atacul și a spus că o întreprindere – al cărei nume nu l-a dezvăluit – a suferit pagube.

Potrivit Statului Major ucrainean, rafinăria locală de petrol a fost lovită, iar în urma atacului s-au produs explozii și un incendiu puternic la instalație. În declaraţia postată pe Facebook nu au fost furnizate alte detalii despre lovitură.

Rafinăria de petrol din Riazan produce benzină, motorină, combustibil pentru avioane, gaze lichefiate și alte produse petroliere. Aceasta fabrică anual aproximativ 840.000 de tone de combustibil de aviație TS-1, utilizat de Forțele Aerospațiale ale Rusiei, a precizat Statul Major. Oraşul Riazan este situat la circa 200 km sud-est de Moscova.

Forțele ucrainene au atacat, de asemenea, o stație radar rusească Nebo-U în Crimeea, ocupată de Rusia, un tren militar lângă Tokmak, în regiunea Zaporijia, ocupată, și o concentrare de personal rus lângă Vovchansk, în regiunea Harkov, ocupată.

Armata ucraineană atacă cu regularitate cu drone rafinării din Rusia, în încercarea de a scădea capacitatea acesteia de a finanţa războiul declanşat în Ucraina.