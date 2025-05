Forțele de Apărare ale Ucrainei au folosit pentru prima dată drona "Regina Viespilor", echipată cu lansator de grenade împotriva forțelor ruse. Potrivit presei de peste hotare, au apărut înregistrări cu drona "Queen of Hornets" în timp ce utilizează un lansator de grenade – imaginile au fost publicate pe canalul Telegram denumit "Wild Hornets". În filmarea de 34 de secunde apare momentul atacului în care un militar rus a fost ucis.

Piloții de la Unitatea Bulava din Brigada de Operațiuni Speciale, numită după B. Hmelnițkii, au folosit cu succes drone împotriva infanteriei Forțelor Armate Ruse, au relatat jurnaliştii de la Știri.md.

Mai mult, a fost anunţată prima eliminare confirmată a unui soldat rus cu ajutorul unui lansator de grenade montat pe o dronă FPV de către oficiali din cadrul Unităţii Bulava, parte a Brigăzii Prezidențiale Independente "Bohdan Hmelnițki". Acest eveniment reprezintă o nouă etapă în transformarea războiului din Ucraina într-un conflict definit de inovații tehnologice cu miză globală.

