Armata Ucrainei arată fotografii cu ruta dronei maghiare care a intrat în Ucraina, după ce Budapesta a negat și l-a jignit pe Zelenski

Armata Ucrainei arată fotografii cu ruta dronei maghiare care a intrat în Ucraina. FOTO: Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei

Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a făcut publice fotografii cu ruta unei drone maghiare care a intrat în Ucraina vineri dimineață.

„În dimineața zilei de 26 septembrie 2025, echipamentul radar al Forțelor Armate ale Ucrainei a înregistrat de două ori zborul unui obiect aerian de tip dronă la diferite altitudini în spațiul aerian al Ucrainei, deasupra regiunii Transcarpatia.”, a comunicat Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei, scrie Ukrainska Pravda.

Obiectul menționat a încălcat de două ori frontiera de stat a Ucrainei din partea Ungariei, potrivit sursei citate.

Statul Major General a menționat că, pentru a neutraliza o potențială amenințare, forțele de apărare ucrainene au patrulat spațiul aerian de deasupra districtului Ujhorod cu o unitate dronă de tip Chaklun-KM.

Fotografiile au fost postate în contextul tensiunilor dintre Ungaria și Ucraina declanșate de subiectul incursiunii dronelor.

Ministrul ungar de externe Peter Szijjarto a spus, vineri, că preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski "începe să o ia razna", după ce liderul de la Kiev a afirmat că drone, care probabil erau ale Ungariei, au încălcat spaţiul aerian al Ucrainei.

"Preşedintele Volodimir Zelenski începe să o ia razna din cauză că este anti-ungar", a scris Szijjarto pe Facebook. "El vede acum monştri", a adăugat ministrul ungar despre preşedintele Ucrainei.

Acesta din urmă a scris anterior pe reţelele de socializare că drone de recunoaştere, despre care suspectează că erau ungare, au efectuat zboruri în spaţiul aerian al Ucrainei.

"Evaluările preliminare sugerează posibile acţiuni de recunoaştere asupra potenţialului industrial din zonele de graniţă ale Ucrainei", în apropierea Ungariei, a adăugat Zelenski.

El nu a oferit detalii despre localizarea precisă a acestor apariţii ale dronelor şi nici când au avut loc, menţionând doar că au fost "recente" şi că a cerut armatei sale "rapoarte urgente despre toate incidentele înregistrate".