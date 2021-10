Arnold Schwarzenegger: ”Liderii care susțin că lupta împotriva încălzirii globale dăunează economiei sunt niște mincinoși”

Într-un interviu amplu pentru BBC, Schwarzenegger a susținut că succesul economic continuu al Californiei și crearea prolifică de locuri de muncă demonstrează că reducerea dioxidului de carbon și creșterea economică merg mână în mână.

"Sunt mincinoși, sunt proști. Sau nu știu cum să o facă, pentru că există soluții și totul e să ne dorim asta", a argumentat el.

Schwarzenegger s-a implicat în probleme de mediu în timp ce guvernator între 2003 și 2011, stabilind obiective pentru reducerea gazelor de eșapament și a emisiilor de gaze cu efect de seră.

De când și-a părăsit mandatul, și-a folosit faima și influența pentru a promova politici de reducere a emisiilor de dioxid de carbon, în special cu Inițiativa Schwarzenegger pentru Climă.

Schwarzenegger critică, de asemenea, o agendă de mediu axată pe sacrificiul stilului de viață.

Fostul campion spune că și-a redus consumul de carne cu aproximativ trei sferturi în ultimii ani, și că acest lucru a adus doar îmbunătățirii vieții și sănătății lui.

„De când am mâncat mai multe legume și alimente pe bază de plante, cardiologul meu a spus că arterele mele au încetat să se îngusteze”, a spus el.

"Deci cum să spui că am renunțat la ceva? Mi-am câștigat sănătatea, am câștigat doi ani în plus."

Arnold Schwarzenegger crede, totodată, că tehnologia oferă soluţii, amintind în acest sens că maşina sa Hummer electrică, ce a înlocuit versiunea pe motorină, reprezintă dovada în acest sens, având în vedere că varianta electrică merge mai rapid şi are mai mulţi cai puter

El şi-a exprimat îngrijorarea deosebită cu privire la poluarea aerului şi gazele cu efect de seră provenite din transport maritim şi a sugerat că cel mai important lucru pe care îl putem face la nivel individual pentru a reduce emisiile de carbon este să recurgem la cumpărăturile pe plan local.

„Cumpăraţi produse locale. De fiecare dată când cumpăraţi ceva din străinătate este rău pentru mediu. e cel mai rău lucru pe care îl puteţi face", a spus Schwarzenegger.

Atunci când i s-a spuc să în calitate de politician republican, ar trebui să susțină capitalismul global care conduce acest tip de comerț, Schwarzenegger a respins această caracterizare.

„Poți avea concurență, dar trebuie să fii inteligent în privința asta... pentru că dacă oamenii sunt morți, sunt morți. S-a terminat”.

însă nu are mare încredere în sistemul de sus în jos, preferând să vadă că soluţia vine din presiunea populară şi schimbările tehnologice.

Cu toate acestea, Schwarzenegger rămâne optimist şi încrezător, susținând că „nu există altă soartă decât cea pe care ne-o creăm pentru noi înşine", potrivit BBC.

