Asfalt din sticlă reciclată: orașul american în care drumurile strălucesc în lumina felinarelor

Sticla reciclată trebuie să treacă prin mai multe etape de prelucrare înainte de a putea fi amestecată în asfalt. sursa foto: Getty

Baltimore face parte dintr-o practică mai largă, cea de a folosi sticlă reciclată, mărunțită, în amestecurile de asfalt. Prelucrată corespunzător, sticla poate înlocui o parte din agregatele folosite în mod obișnuit la construcția drumurilor, scrie Times of India.

Straturile de uzură care conțin între 10 și 15% sticlă mărunțită s-au comportat bine. Potrivit Administrației Federale a Autostrăzilor din SUA (FHWA), sticla reciclată a fost folosită și în alte proiecte rutiere din Statele Unite. Orașul New York, de pildă, a utilizat aproximativ 225.000 de tone de sticlă la lucrări de reasfaltare între 1990 și 1995.

Proiectele mai vechi au scos însă la iveală probleme atunci când sticla a fost folosită în proporții mari sau în bucăți prea mari. Ghidul FHWA recomandă ca sticla să fie prelucrată corespunzător și folosită în proporții potrivite pentru asfaltare.

Cum au ajuns drumurile din Baltimore să strălucească

Sticla reciclată a fost testată în asfaltul turnat la cald în cadrul unor demonstrații pe teren din Statele Unite, la sfârșitul anilor ‘60 și începutul anilor ‘70. Benzi de probă au fost așternute în aproximativ 33 de locuri din SUA și Canada. Ulterior, Baltimore a folosit sticlă pe cel puțin 17 străzi, iar lumina soarelui sau a felinarelor reflectată de particule dădea suprafeței un aspect sclipitor.

Primele proiecte foloseau adesea peste 25% sticlă și particule grosiere. Potrivit ghidului, proporțiile mari și bucățile mari au contribuit probabil la problemele de dezlipire a liantului și de degradare a suprafeței semnalate în timpul acelor teste. Sticla nu absoarbe bitumul și se leagă slab de el. De aceea, umezeala poate deveni o problemă atunci când în stratul de suprafață se folosesc proporții mari de sticlă și particule de dimensiuni mari.

Cum devine sticla mărunțită material pentru asfalt

Potrivit ghidului FHWA, sticla reciclată trebuie să treacă prin mai multe etape de prelucrare înainte de a putea fi amestecată în asfalt. Mai întâi este curățată de impurități precum metal, plastic sau hârtie. Apoi este mărunțită și cernută, pentru a obține bucăți mai mici și mai potrivite și pentru a elimina particulele plate, alungite sau cu margini tăioase.

Pentru stratul de suprafață, ghidul recomandă sticlă mai mică de 4,75 mm (cea care trece prin sita nr. 4), folosită ca agregat fin, în amestec cu materialele obișnuite. Straturile de uzură cu 10–15% sticlă mărunțită au avut performanțe satisfăcătoare. Proporții mai mari, de până la 25%, pot fi potrivite pentru straturile de bază sau de legătură, unde sticla nu este expusă direct la suprafața drumului.

Cum influențează sticla rezistența și comportamentul asfaltului

Sticla bine mărunțită poate influența și performanța amestecurilor asfaltice, datorită formei sale colțuroase și unghiului mare de frecare internă. Potrivit ghidului, aceste proprietăți pot asigura o bună stabilitate laterală, iar testele au arătat o stabilitate comparabilă cu cea a amestecurilor convenționale și, în multe cazuri, chiar mai bună. În plus, sticla are o densitate cu aproximativ 10–15% mai mică decât agregatele obișnuite, ceea ce poate crește randamentul amestecului asfaltic.

Conductivitatea termică redusă ar putea ajuta, de asemenea, amestecurile cu sticlă să își păstreze căldura mai mult timp. Testele de aderență efectuate pe drumurile cu sticlă reciclată au dat rezultate în limitele recomandate. Totuși, particulele mai mari de 19 mm pot deveni alunecoase pe ud și nu ar trebui folosite în stratul de suprafață. Ghidul mai arată că o proporție de peste 15% sticlă poate face carosabilul mai reflectorizant și poate provoca efect de orbire, mai ales când drumul este ud.

De ce se potrivește sticla reciclată în asfalt

Amestecurile asfaltice cu sticlă mărunțită pot fi proiectate folosind procedurile standard de laborator. Ghidul recomandă testarea amestecului pentru riscul de dezlipire a liantului și precizează că metodele obișnuite de dimensionare structurală a drumurilor sunt potrivite.

Majoritatea administrațiilor de drumuri din SUA permit între 5 și 10% sticlă. Potrivit ghidului, cele mai bune rezultate se obțin, de regulă, atunci când sticla mărunțită înlocuiește nisipul sau agregatul fin.

Asfaltul cu sticlă reciclată poate fi depozitat, amestecat, așternut și compactat cu aceleași metode și echipamente ca asfaltul obișnuit. Testele pe teren ar trebui să urmeze aceleași proceduri ca în cazul asfaltului convențional turnat la cald. Ghidul subliniază însă nevoia unor specificații unitare privind dimensiunea particulelor, nivelul de impurități și limitele de utilizare în amestec. Iar principala piedică în calea unei folosiri pe scară mai largă rămâne lipsa unei aprovizionări suficiente și constante cu sticlă.