Astronautul NASA, evacuat de pe ISS, spune că și-a pierdut capacitatea de a vorbi în spațiu

Mike Fincke s-a născut pe 14 martie 1967 în Pittsburgh, Pennsylvania. Sursa foto: Getty Images

Mike Fincke, astronautul care a determinat prima evacuare medicală a NASA de pe Stația Spațială Internațională (ISS) în urmă cu două luni, a dezvăluit că medicii nu au reuşit încă să descopere boala subită pe care acesta a contractat-o în timp ce era pe orbită. Potrivit declaraţiilor sale, și-a pierdut capacitatea de a vorbi în spațiu, a relatat publicaţia The Independent. "A fost complet neașteptat. S-a întâmplat uimitor de repede", a spus Mike Fincke despre criza medicală, care, momentan, rămâne învăluită în mister.

În vârstă de 59 de ani, Mike Fincke, care a fost în spațiu de patru ori, a povestit că lua cina pe 7 ianuarie, după ce a făcut pregătiri pentru o ieșire în spațiu programată a doua zi, când a început să aibă probleme.

Potrivit sursei citate, el şi-a pierdut brusc capacitatea de a vorbi, fără să simtă durere, dar alarmându-și vizibil colegii de echipaj, care i-au alertat rapid pe chirurgii de zbor de pe Pământ.

"A fost complet neașteptat. S-a întâmplat uimitor de repede", a declarat Mike Fincke într-un interviu acordat Associated Press de la Centrul Spațial Johnson din Houston, au scris jurnaliştii de la The Independent.

Colonel în retragere al Forțelor Aeriene americane, astronautul a spus că episodul a durat aproximativ 20 de minute și că s-a simțit bine după aceea. El a descris episodul ca fiind unul izbitor, asemănător cu "un fulger foarte, foarte rapid". În plus, Mike Fincke a mai spus că nu a mai experimentat așa ceva nici înainte, nici de atunci încolo.

Medicii au exclus un atac de cord, iar Mike Fincke a precizat că nu s-a înecat cu mâncare. Doctorii încă fac investigații și cred că starea astronautului ar putea fi legată de cele 549 de zile petrecute în imponderabilitate. Era de 5 luni și jumătate pe stația spațială.

"Colegii mei de echipaj au văzut că eram în pericol", a spus el, adăugând că: "Toată lumea a intrat în acțiune în câteva secunde".

Mike Fincke a subliniat că nu poate oferi mai multe detalii despre episodul său medical. Agenția spațială vrea să se asigure că ceilalți astronauți nu simt că intimitatea lor medicală va fi compromisă dacă li se întâmplă ceva, a spus el. Astronautul a trecut prin numeroase teste de la întoarcerea pe Pământ.

În prezent, NASA analizează cu atenție și dosarele medicale ale altor astronauți, pentru a vedea dacă există cazuri similare care s-ar fi putut produce în spațiu, a spus el.

Jurnaliştii publicaţiei britanice The Independent au mai relatat că Mike Fincke se simte vinovat că boala sa a dus la anularea ieșirii în spațiu – ar fi fost a 10-a pentru el, dar prima pentru colega sa de echipaj Zena Cardman – și a dus la o revenire anticipată a echipajului pe Terra.

O rachetă a SpaceX i-a adus înapoi pe 15 ianuarie, cu mai mult de o lună mai devreme, iar ei au mers direct la spital. Fincke nu-și mai cere scuze de la toată lumea după ce noul administrator al NASA, Jared Isaacman, i-a ordonat să se oprească.

"Nu ai fost tu de vină. Așa e în spațiu. Nu ai dezamăgit pe nimeni", i-au spus colegii de misiune. În ciuda acestei probleme de sănătate, Mike Fincke își păstrează speranța că se va putea întoarce în spațiu într-o zi.