Antena 3 CNN Actualitate Prima evacuare de urgență din istorie de pe Statia Spațială. Echipajul, așteptat să aterizeze din motive medicale

M.L. 1 minut de citit Publicat la 00:01 15 Ian 2026 Modificat la 00:13 15 Ian 2026
NASA
Membrii echipajului Crew-11 de la bordul Stației Spațiale Internaționale. Foto: Captură video NASA
Ultimele verificări înainte de desprinderea capsulei de Stația Spațială

Publicat acum 2 minute

Joi, 15 ianuarie, la ora 00:12 ora României se făceau ultimele verificări ale echipajulu Crew-11 înainte de desprinderea capsulei spațiale de Stația Spațială Internațională.

Conform estimărilor NASA, desprinderea ar urma să se producă în jurul orei 00:30, ora României.

Echipajul Crew-11 „se simte minunat”

Publicat acum 6 minute

Echipajul Crew-11 „se simte minunat” înaintea întoarcerii pe Pământ, a precizat Rob Navias, un purtător de cuvânt al NASA.

Navias a mai spus că că patru astronauți de la bordul capsulei spațiale „sunt gata să se întoarcă acasă”.

Care e programul aterizării capsulei de pe Stația Spațială cu cei 4 astronauți la bord

Publicat acum 18 minute

De la momentul desprinderii capsulei spațiale de la Stația Spațială până la amerizarea acesteia în largul coastelor Californiei, programul operațiunii NASA este următorul (ora României):

15 ianuarie

00:05 Desprinderea capsulei

09:51 ieșirea de pe orbită

10:41 amerizarea în Oceanul Pacific, largul coastelor Californiei

12:45 conferința de presă a NASA

