Prima evacuare de urgență din istorie de pe Statia Spațială. Echipajul, așteptat să aterizeze din motive medicale

Ultimele verificări înainte de desprinderea capsulei de Stația SpațialăPublicat acum 2 minute
Joi, 15 ianuarie, la ora 00:12 ora României se făceau ultimele verificări ale echipajulu Crew-11 înainte de desprinderea capsulei spațiale de Stația Spațială Internațională.
Conform estimărilor NASA, desprinderea ar urma să se producă în jurul orei 00:30, ora României.
Echipajul Crew-11 „se simte minunat”Publicat acum 6 minute
Echipajul Crew-11 „se simte minunat” înaintea întoarcerii pe Pământ, a precizat Rob Navias, un purtător de cuvânt al NASA.
Watch Dragon depart the @Space_Station and return to Earth with the Crew-11 astronauts → https://t.co/DIuBob6XCy https://t.co/4EQjbBYd4B— SpaceX (@SpaceX) January 14, 2026
Navias a mai spus că că patru astronauți de la bordul capsulei spațiale „sunt gata să se întoarcă acasă”.
Care e programul aterizării capsulei de pe Stația Spațială cu cei 4 astronauți la bordPublicat acum 18 minute
De la momentul desprinderii capsulei spațiale de la Stația Spațială până la amerizarea acesteia în largul coastelor Californiei, programul operațiunii NASA este următorul (ora României):
LIVE: As Crew-11 concludes its mission earlier than planned, watch as its four crew members enter their @SpaceX Dragon spacecraft prior to undocking. Hatch closure is scheduled for 3:30pm ET (2030 UTC). https://t.co/rFCNTNu90r— NASA (@NASA) January 14, 2026
15 ianuarie
00:05 Desprinderea capsulei
09:51 ieșirea de pe orbită
10:41 amerizarea în Oceanul Pacific, largul coastelor Californiei
12:45 conferința de presă a NASA