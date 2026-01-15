Prima evacuare de urgență din istorie de pe Statia Spațială. Echipajul, așteptat să aterizeze din motive medicale

Publicat acum 2 minute

Joi, 15 ianuarie, la ora 00:12 ora României se făceau ultimele verificări ale echipajulu Crew-11 înainte de desprinderea capsulei spațiale de Stația Spațială Internațională.

Conform estimărilor NASA, desprinderea ar urma să se producă în jurul orei 00:30, ora României.