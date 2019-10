Atac armat cumplit la New York! Cel puţin patru morţi şi mai mulţi răniţi. Suspectul nu a fost prins

Cel puţin patru persoane au fost ucise şi mai multe rănite într-un atac la New York, informează sâmbătă dimineaţa media americane preluate de AFP.



Atacul armat s-a produs în Brooklyn, în proximitatea unui club privat, relatează NBC New York şi ABC 7. Potrivit CBS New York, care citează departamentul de pompieri, patru persoane au murit şi cinci sunt grav rănite.

Niciun suspect nu a fost reţinut sâmbătă dimineaţă, dar poliţia pare să excludă ipoteza unei reglări de conturi între bande.



"Este prea devreme pentru a şti dacă este vorba despre o dispută, despre o altercaţie din cauza unui pariu sau de un jaf", a declarat presei Dermot F. Shea, un responsabil al poliţiei new-yorkeze.



Victimele au între 32 şi 49 de ani. Două arme de foc au fost găsite la faţa locului, potrivit primelor elemente ale anchetei.



Cel puţin 15 focuri de armă au fost trase în acest loc neprecizat, menţionează New York Police Department (NYPD).



În septembrie 2019, oraşul New York s-a confruntat cu 67 de incidente cu arme de foc faţă de 71 în septembrie 2018, potrivit statisticilor poliţiei new-yorkeze, publicate în urmă cu câteva zile.



SUA sunt frecvent îndoliate de atacuri armate criminale, în cursul cărora cel puţin patru persoane sunt rănite sau ucise, notează AFP.