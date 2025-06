Atac armat la fântânile Bellagio din Las Vegas: Două persoane au murit. Totul a pornit de la o ceartă pe o rețea socială

Momentul în care polițiștii intervin după atacul armat din Las Vegas. Sursa foto: Las Vegas Locally via X

Două persoane au murit după ce un bărbat înarmat a deschis focul lângă faimoasele fântâni Bellagio din Las Vegas, în urma a ceea ce poliția a descris drept un „conflict pe rețelele sociale”, potrivit DailyMail.

Poliția metropolitană din Las Vegas a declarat că ofițerii săi au răspuns la o sesizare privind împușcături în zona S. Las Vegas Boulevard duminică noaptea, la ora locală 22:40 (luni dimineața la 8:40 ora României) și au informat rapid publicul că aceasta nu a avut loc în interiorul unui cazinou.

We are responding to a shooting in the 3600 block of S. Las Vegas Boulevard. The shooting did not occur inside a casino. Please avoid the area. — LVMPD (@LVMPD) June 9, 2025

Aceștia au declarat că au găsit două persoane cu răni prin împușcare, care au fost declarate decedate la fața locului de către personalul medical.

Forțele de ordine au adăugat: „Se crede că suspectul și victimele se cunoșteau reciproc și că, înainte de împușcături, au intrat în conflict pe rețelele sociale”.

„În acest moment, credem că este vorba despre un incident izolat și că a fost identificat un posibil suspect”.

Please click below for more information on a double homicide that occurred June 8, 2025, on the Las Vegas Boulevard.



Anyone with information on this incident is urged to contact detectives at 702-828-3521 or to remain anonymous @CrimeStoppersNV. pic.twitter.com/NqGge9ZnUq — LVMPD (@LVMPD) June 9, 2025

Momentul atacului a fost filmat și postat pe internet

În ceea ce pare a fi o înregistrare video a atacului, un bărbat pare să intre într-o mică altercație verbală cu o femeie în fața Balloon Sign din fața Paris Las Vegas, care se află peste drum de fântânile Bellagio.

După doar câteva secunde, acesta scoate un pistol și trage cel puțin șapte focuri de armă.

Femeia strigă: „Îți bați joc de mine?!”

Imaginile video postate pe rețelele de socializare au arătat, de asemenea, Las Vegas Strip înghițită de mașinile de poliție care au răspuns la incident.

Zeci de persoane din zonă au fost văzute fugind îngrozite de la locul incidentului.