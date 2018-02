Atac armat la o biserică din Rusia. Mai multe persoane au murit, iar alte cinci sunt grav rănite

Un necunoscut a împuşcat mortal patru femei într-un atac armat la Kizliar, în nordul Daghestanului, republică instabilă din Caucazul rus, au anunţat duminică autorităţile locale, citate de dpa şi AFP.



"Un necunoscut a deschis focul cu o armă de vânătoare la Kizliar, rănind mortal patru femei", a precizat într-un comunicat Ministerul local al Afacerilor Interne, adăugând că "o localnică, un poliţist şi un membru al Gărzii Naţionale ruse au fost de asemenea răniţi".



Atacatorul a fost ucis într-un schimb de focuri cu poliţia. Motivul atacului nu este deocamdată cunoscut.



Este vorba de un locuitor din Kizliar născut în 1995, a declarat agenţiei de presă ruse Interfax directorul adjunct al filialei locale a Comitetului de Anchetă, Rassul Temirbekov.



Cotidianul rus RBK a publicat relatarea unui preot care a afirmat că bărbatul ar fi tras asupra unor credincioşi într-o biserică ortodoxă din această regiune majoritar musulmană.



"Astăzi, în jurul orei 16, am terminat slujba, iar oamenii începeau să plece. Un bărbat cu barbă a alergat spre biserică strigând 'Allah Akbar' şi a rănit mortal patru persoane", a povestit preotul Pavel pentru publicaţia citată.



"El avea asupra sa o armă şi un cuţit", a adăugat clericul.



Învecinându-se cu Cecenia, Daghestanul este una din cele mai sărace şi instabile regiuni din Rusia. Ea a fost cu regularitate ţinta unor atacuri, unele revendicate de gruparea jihadistă Statul Islamic, căreia rebeliunea armată islamistă din Caucazul rus i-a jurat supunere în iunie 2015.

Eyewitness' footage of the moment of gun attack on churchgoing crowd in #Kizlyar #Dagestan. Five reported killed - 4 civilians + gunman.

pic.twitter.com/iBayMocAxk