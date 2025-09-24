Atac armat în SUA, la sediul Serviciului pentru Imigrație din Dallas: Atacatorul a ucis o persoană, a rănit alte două și s-a sinucis

1 minut de citit Publicat la 15:54 24 Sep 2025 Modificat la 18:43 24 Sep 2025

Atac armat la Serviciul de Imigrare și Control Vamal (ICE) din Dallas, miercuri, 24 septembrie 2025. Sursa foto: Texas Department of Transportation

O desfăşurare impresionantă de forțe ale poliției este vizibilă în fața birourilor Serviciului pentru Imigrație și Control Vamal (ICE) din Dallas, după ce s-a raportat un atac armat. Există cel puțin trei victime împușcate, care se află în stare critică.

UPDATE 17:00 În jurul orei 6:40 dimineața (14:40 ora României) Poliția din Dallas a răspuns la un apel de asistență din partea unui ofițer în zona 8100 de pe autostrada Stemmons Nord. Ancheta preliminară a stabilit că un suspect a deschis focul asupra unei clădiri guvernamentale dintr-o clădire alăturată. Două persoane au fost transportate la spital cu răni prin împușcare. O victimă a murit la fața locului. Suspectul este decedat, a transmis poliția.

UPDATE 16:05 Cel puțin doi deținuți se numără printre victimele atacului armat, potrivit unor oficiali din forțele de ordine citați de CNN. Angajați ai ICE, civili și deținuți imigranți se află, de regulă, în incinta respectivei unități.

Știrea inițială: Trei persoane au fost împușcate, miercuri dimineață, la biroul local al ICE din Dallas, potrivit directorului interimar al instituției, Todd Lyons. Răniții au fost transportați la spital.

Atacatorul s-a sinucis apoi prin împușcare, a declarat Lyons pentru CNN.

Camerele Departamentului de Transport din Texas, amplasate în apropierea instituției, arătă o prezență intensă a primilor echipaje ajunse la fața locului, cu zeci de unități de salvatori care intervin.

Secretara Departamentului pentru Securitate Internă, Kristi Noem, a confirmat că autorul atacului armat a murit „din cauza unei răni prin împușcare auto-provocate.”

„Detaliile încă apar, dar putem confirma că au existat mai mulți răniți și decese”, a declarat Noem pe platforma X.

„Deși nu cunoaștem încă motivul, știm că agenții noștri ICE se confruntă cu o violență fără precedent. Acest lucru trebuie să înceteze.”