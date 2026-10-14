Atac asupra Aramco: o clădire a gigantului petrolier saudit a fost cuprinsă de flăcări după amenințările rebelilor houthi

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O clădire deținută de gigantul energetic Aramco a fost cuprinsă de flăcări, marți seară, în urma unui atac asupra orașului saudit în care se află sediul central al companiei, a anunțat ministerul saudit al energiei, în timp ce războiul dintre miliția houthi din Yemen și Arabia Saudită se intensifică, scrie The New York Times.

Rebelii houthi amenințaseră mai devreme în cursul zilei că vor ataca sediul Aramco din orașul Dhahran, în estul regatului, însă nu și-au asumat imediat responsabilitatea pentru lovitură. Atacul a venit după ce miliția susținută de Iran a anunțat că două mari instalații petroliere din Yemen fuseseră lovite marți de forțele saudite.

ARAMCO HIT AGAIN SAUDI ARABIA’S Aramco Company loses billions in seconds as oil barrels and tanks explode one after another due to Yemeni strikes. Saudi Arabia arrested a number of American citizens yesterday for Photographing the damaged sites after Yemen's missiles made direct hits, but an Israeli was able to capture the hit today with no arrests made. Aramco fires in Damma, Saudi Arabia — Tomthunkit™ (@TomthunkitsMind) October 14, 2026

Într-un comunicat, ministerul saudit al energiei a precizat că atacul de la Dhahran a lovit o clădire administrativă a Aramco și a provocat „un incendiu limitat”, fără a face victime.

Până marți seară, locuitorii ambelor țări trăiau cu sufletul la gură, pe măsură ce în capitalele lor se auzeau explozii repetate. Coaliția condusă de Arabia Saudită a declarat că vizează instalații yemenite care sprijină efortul de război al rebelilor houthi, în timp ce aceștia au promis să riposteze împotriva unor obiective similare din Arabia Saudită.

Autoritățile saudite au emis avertismente privind o amenințare aeriană în capitala Riad. Generalul-maior Turki al-Maliki, purtătorul de cuvânt al coaliției conduse de Arabia Saudită, a declarat că patru rachete de croazieră lansate spre Riad și spre sudul regatului au fost interceptate, alături de două drone.

ANSAR ALLAH CONTINUES TO WREAK HAVOC ON SAUDI INFRASTRUCTURE AND TRUMP’S ABILITY TO MANIPULATE OIL MARKETS. MBS IS IN AN UNDISCLOSED LOCATION. HE’S AFRAID OF A PERSONAL GIFT FROM THE HOUTHIS AS WELL AS AN ASSASSIN WITHIN HIS GOVERNMENT. NEVERTHELESS, THIS SOON-TO-BE EXILED PRINCE DAYS ARE NUMBERED. HE CAN FLEE THE COUNTRY AND ABDICATE THE KINGDOM OR STAY AND FACE DEATH BY —BONESAW. WHAT IRONY. HAS BEEN MOVING FROM PALACE TO PALACE, BUNKER TO BUNKER, EVERY NIGHT. However, The Yamamah Palace, belonging to Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman, struck in Riyadh — Tomthunkit™ (@TomthunkitsMind) October 13, 2026

Al-Maliki a mai anunțat că o rachetă balistică lansată de rebelii houthi spre orașul Dammam, din estul regatului, a fost interceptată, iar fragmente au căzut într-o zonă rezidențială din orașul vecin Dhahran.

Rebelii houthi au mai lovit instalații ale Aramco în trecut și au atacat frecvent petroliere saudite în Marea Roșie de când tensiunile dintre cele două tabere au escaladat, în iulie.

Yahya Saree, purtător de cuvânt militar al rebelilor houthi, avertizase într-o postare pe rețelele de socializare că, dacă forțele saudite vor ataca instalațiile petroliere yemenite, miliția va riposta împotriva sediului Aramco, a rafinăriei companiei din Riad și a Aeroportului Internațional Regele Khalid, aflat tot în Riad.

Amenințarea la adresa Aramco a venit la scurt timp după ce al-Maliki le-a cerut civililor din Yemen să evacueze zona din jurul stației centrale al-Sabaha din Sanaa. Mai târziu în cursul zilei de marți, postul de televiziune al-Masirah, controlat de rebelii houthi, a anunțat că un atac aerian saudit a vizat acel obiectiv petrolier.

Loviturile saudite asupra celeilalte instalații petroliere, din orașul-port Hodeida, au ucis cel puțin două persoane, a declarat marți Anis al-Asbahi, purtătorul de cuvânt al ministerului sănătății controlat de rebelii houthi.

La scurt timp după ce cele două instalații petroliere ar fi fost lovite, coaliția condusă de Arabia Saudită care luptă împotriva rebelilor houthi în Yemen a anunțat că a vizat capacitățile militare ale acestora. În ultimele zile, atacurile houthi au zguduit Arabia Saudită, provocând unul dintre cele mai grave bilanțuri de victime din ultimii ani.

Deși saudiții au declarat că „neutralizează capacitățile” miliției, nu și-au confirmat țintele. Coaliția a precizat într-un comunicat că un complex petrolier din Sanaa, capitala Yemenului, și un altul din Hodeida sunt exemple de infrastructură civilă pe care rebelii houthi o folosesc pentru a-și susține efortul de război.

Avioanele de luptă saudite bombardează pozițiile houthi din Yemen în sprijinul guvernului yemenit recunoscut internațional, care încearcă să recucerească teritoriile ocupate de rebeli luna trecută.

În weekend, rebelii houthi au comis cel mai sângeros atac asupra regatului din ultimul deceniu, lovind Aeroportul Internațional Regele Khalid și ucigând cel puțin 13 persoane. Potrivit autorităților saudite, peste 300 de oameni au fost răniți în atacul de sâmbătă.

Marți, în cadrul unei ședințe de guvern conduse de prințul moștenitor Mohammed bin Salman, oficialii saudiți au promis că rebelii houthi vor suporta consecințele pentru „atacurile odioase” asupra aeroportului regatului.

Duminică, rebelii houthi au acuzat Arabia Saudită că a bombardat un aeroport din capitala Yemenului, potrivit unor declarații preluate de agenția de presă Saba, controlată de miliție. Autoritățile saudite nu au comentat aceste afirmații.

Președintele Trump a scris marți, într-o postare pe rețelele de socializare după schimbul de amenințări, că „houthii se poartă foarte urât”. El a adăugat că s-ar fi așteptat ca miliția să „își fi învățat lecția acum un an, când i-am bombardat ca-n IAD”.

Deși Trump a condamnat atacurile houthi asupra Arabiei Saudite din weekend, a refuzat până acum solicitările regatului de a primi sprijin american în acest conflict.

Miliția houthi luptă din 2014 împotriva guvernului yemenit recunoscut internațional și susținut de Arabia Saudită. Riadul s-a angajat să readucă guvernul la putere, a declarat război rebelilor houthi și a lansat o campanie de bombardamente care a declanșat una dintre cele mai grave crize umanitare din lume. Armistițiul fragil convenit în 2022 s-a destrămat în ultimele luni.

Încurajați de instabilitatea din regiune, rebelii houthi, căliți în luptă, au mult mai puțin de pierdut în fața unor inamici mai puternici și mai bogați, în timp ce pun în pericol ambițiile Arabiei Saudite de a deveni un centru global al afacerilor și turismului.

Crucea Roșie a cerut marți dezescaladarea urgentă a conflictului, avertizând că o nouă escaladare ar avea consecințe dezastruoase pentru zeci de milioane de civili.

„Civilii plătesc un preț inacceptabil ca urmare a operațiunilor militare din Orientul Mijlociu”, a declarat Mirjana Spoljaric, președinta Comitetului Internațional al Crucii Roșii.