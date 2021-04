Atac cu cuțitul într-o moschee din capitala Albaniei. Cel puțin șase oameni au fost răniți

În urma atacului, cel puțin şase persoane au fost rănite, una dintre ele fiind în stare gravă, potivit unor surse citate de postul albanez Top Channel TV. Autorul atacului a fost imobilizat de persoane din moschee, înainte de a fi reţinut de forţele de ordine.

Autorul atacului se numeşte Rudolph N. şi are 34 de ani, au transmis polițiștii, conform agenţiei Associated Press şi cotidianului The Washington Post. Acum, anchetatorii încearcă să stabilească motivul atacului. Conform unor surse, agresorul revenise de curând din Marea Britanie şi suferea de depresie.

