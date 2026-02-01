Atac cu dronă rusească asupra unui autobuz care transporta muncitori ucraineni. Bilanţul victimelor

15 oameni au murit, iar alţi 15 au fost răniţi în urma atacului lansat de ruşi în regiunea Dnipropetrovsk. Sursa foto: Telegram/Serviciul de Stat pentru Situaţii de Urgenţă al Ucrainei

Un atac cu dronă rusească asupra unui autobuz care transporta angajaţi ai unei mine din regiunea ucraineană Dnipropetrovsk (centru-est) s-a soldat cu 15 morţi răniţi şi 15 răniţi duminică, au anunţat serviciile de urgenţă şi autorităţile locale, transmit The Kyiv Independent şi AFP, conform Agerpres.

"O dronă rusească a atacat un autobuz din serviciul unei companii din districtul Pavlograd", au scris pe Telegram serviciile de urgenţă ucrainene.

Mesajul este însoţit de o fotografie ce arată un autobuz cu geamuri sparte, ieşit de pe şosea, în faţa căruia se află trupuri blurate.

Potrivit serviciilor de salvare, şapte dintre răniți sunt în stare gravă.

"Autobuzul de serviciu transporta muncitori minieri – civili care nu au fost implicați în luptă. Acesta este încă un atac brutal cu victime, doar pentru astăzi", a declarat Dmytro Lubinets, au mai scris jurnaliştii publicaţiei The Kyiv Independent.

Conform poliţiei naţionale, atacul a avut loc în oraşul minier Ternivka, situat aproape de Pavlograd, la circa 70 km de front în linie dreaptă.

Grupul energetic DTEK a comunicat ulterior că angajaţi ai uneia din minele sale au fost vizaţi de acest atac, după terminarea schimbului. Potrivit acestei surse, 15 angajaţi au murit şi şapte au fost răniţi, un bilanţ încă neconfirmat de autorităţile ucrainene, adaugă AFP.