Atac sângeros în Germania. Doi morţi şi 10 răniţi, după ce o maşină a lovit intenţionat mai multe persoane

Victimele au fost lovite intenţionat de o maşină, iar din primele informaţii, două persoane au decedat şi 10 sunt rănite.

Informaţia a fost confirmată de primarul din Trier.

"Şoferul a fost reţinut", a declarat primarul orăşelului Trier, Wolfram Leibe, iar maşina sa este percheziţionată de autorităţi.

Locuitorii sunt rugaţi să evite zona cu pricina.

La faţa locului, sunt mai multe echipaje ale Poliţiei şi ale serviciilor medicale de urgenţă.

Autorităţile încearcă să afle acum circumstanţele producerii incidentului.

Mehrere Verletzte, die von einem Auto angefahren wurden, in der Fußgängerzone in #Trier. Bitte meidet den Bereich, die Polizei ist gemeinsam mit weiteren Einsatzkräften vor Ort. — Polizei Trier (@PolizeiTrier) December 1, 2020

Imagini de la locul cu pricina.

Deocamdată nu se ştie dacă este vorba despre un atac terorist sau un accident.

BREAKING: Car hits several people in pedestrian zone in Trier, Germany. Police asking people to avoid the area.#Trier #Germanyhttps://t.co/nOSAM9pyCc

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) December 1, 2020