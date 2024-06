Atac armat în Rusia. Un preot și doi ofițeri au fost uciși, după ce câțiva bărbați necunoscuți au bombardat o sinagogă, o biserică și un post de poliție

Câțiva atacatori necunoscuţi au deschis focul împotriva unei biserici ortodoxe, a unei sinagogi şi a unui post de poliţie din regiunea Daghestan din Caucazul de Nord rus. În urma atacului, un preot şi doi poliţişti au fost ucişi, a informat Ministerul de Interne, citat de agenţiile de presă ruse, relatează Agerpres.

„În jurul orei 18:00 (15:00 GMT) în Derbent, persoane necunoscute au tras cu arme automate asupra unei sinagogi şi a unei biserici”, a informat ministerul pe Telegram.

„Conform informaţiilor preliminare, un poliţist a fost ucis şi un altul a fost rănit. Atacatorii au fugit cu o maşină VW Polo albă”, care este căutată de poliţie, a adăugat ministerul.

Potrivit agenţiei RIA, un preot şi un paznic al bisericii au fost ucişi.

‼️ Terrorist attack in Russia. Footage shows shooting in Derbent, where attackers fired directly at people on the street



According to the regional Interior Ministry, two police officers were killed in the incident.



Following the shooting, the perpetrators reportedly set fire to… pic.twitter.com/Cg1BgNtCBV