Atac şocant în Franţa. Un bărbat a spulberat cu mașina mai mulţi oameni şi a strigat: "Allahu Akbar" când a fost prins de jandarmi

Poliţiştii au deschis o anchetă pentru tentativă de omor. Sursa foto: Facebook/Thibault Brechkoff

Scene şocante au avut loc miercuri în vestul Franţei. Un bărbat a spulberat cu mașina mai mulţi pietoni şi biciclişti, iar jurnaliştii de la BFMTV au relatat că, momentan, sunt 10 răniţi. Unele dintre victime sunt în stare foarte gravă. Jandarmii au reuşit să îl reţină în scurt timp de la atac, iar în momentul în care a fost prins, suspectul a strigat "Allahu Akbar".

Autorul atacului avea butelii de gaz în autoturism

Incidentul s-a petrecut în jurul orei locale 08:45, când "au fost constatate mai multe accidente rutiere" pe o şosea între Dolus-d'Oléron şi Saint-Pierre-d'Oléron, pe insula Charente-Maritime, a indicat jandarmeria, care a precizat că acestea implică "un singur suspect într-un vehicul", potrivit BFMTV.

Potrivit unei surse citate de publicaţia Le Figaro, în portbagajul maşinii suspectului ar fi fost găsite butelii de gaz. Procurorul din La Rochelle a declarat că această informaţie este în curs de verificare. El a mai adăugat că suspectul "a încercat să îşi incendieze maşina" înainte de a fi arestat de jandarmi şi, totodată, a strigat: "Allahu Akbar".

Dintre cele zece persoane spulberate de individul care a provocat haos, patru se află în stare critică, a mai scris Le Figaro.

În vârstă de 35 de ani, autorul atacului este rezident în La Cotinière, un mic sat de pescari situat la 4 kilometri de Saint-Pierre-d'Oléron. El figurează în datele poliţiei pentru infracţiuni de drept comun, în special pentru comportament neadecvat şi consum de droguri şi alcool.

"Este o persoană cunoscută, în special de serviciile de jandarmerie, pentru comportamente nu tocmai normale și probleme legate de alcool", a declarat primarul din Saint-Pierre-d’Oléron, Christophe Sueur, potrivit BFMTV.

În plus, suspectul "are familie" pe insula de lângă Charente-Maritime. Edilul Christophe Sueur a mai menţionat: "Tatăl său a fost informat".

Emmanuel Macron a fost informat despre atacul din Ile d'Oléron

Din avionul său, aflat în drum spre Brazilia, Emmanuel Macron monitorizează situația din Île d'Oléron, potrivit unor surse apropiate președintelui Franţei, au mai informat cei de la BFMTV.

De asemenea, liderul de la Élysée a vorbit telefonic cu ministrul de Interne.

