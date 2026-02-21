Atac ucrainean asupra unei uzine producătoare de rachete din regiunea rusă Udmurtia

sursa foto: X / Ukraine Battle Map

Un atac atribuit Ucrainei ar fi vizat o uzină de rachete din regiunea rusă Udmurtia. Guvernatorul acestei regiuni îndepărtate din sudul Rusiei a anunţat, sâmbătă dimineaţă, că drone ucrainene au lovit un obiectiv local. Bloguri militare ucrainene neoficiale susţin că ar fi vorba despre uzina din Votkinsk, aflată la aproximativ 1.400 de kilometri de frontiera cu Ucraina, unde sunt produse rachete Iskander şi Topol M, relatează Agerpres.

Ukraine ?? has carried out one of its most high-value long-range strikes of the war, striking the Iskander ballistic missile production plant in Votkinsk, Russia



Flamingo cruise missiles flew ~1,300km from the frontline striking at least 1 of the 19 major facilities at the plant pic.twitter.com/axi3W9TRGU — Ukraine Battle Map (@ukraine_map) February 21, 2026

„Un sit de Udmurtia a fost atacat de drone. S-au înregistrat pagube şi răniţi”, a declarat guvernatorul Aleksandr Brecealov într-un mesaj video publicat pe Telegram. Oficialul nu a oferit alte detalii despre incident, însă le-a cerut locuitorilor să rămână calmi şi să evite distribuirea de informaţii neconfirmate.

Aeroportul din Ijevsk, cel mai mare oraş al regiunii Udmurtia, precum şi aeroporturile din regiunile învecinate şi-au suspendat temporar activitatea, a anunţat autoritatea rusă pentru aviaţie civilă, Rosaviaţia.

Bloguri militare ucrainene au transmis, pe surse, că forţele Kievului au vizat o fabrică de rachete din Votkinsk, unde ar fi produse atât rachete Iskander cu rază scurtă de acţiune, cât şi rachete balistice intercontinentale Topol M. Localitatea se află la circa 1.400 de kilometri de Ucraina.

Mai multe site-uri au publicat fotografii şi înregistrări video despre care afirmă că surprind momentul atacului, inclusiv imagini cu o coloană uriaşă de fum ridicându-se deasupra zonei.

Canalul rusesc neoficial de Telegram SHOT, care citează frecvent surse din serviciile de securitate, a relatat că locuitorii din Votkinsk ar fi auzit cel puţin trei explozii şi zgomot de drone.

Totodată, bloguri militare ruse au semnalat un alt atac, care ar fi provocat un incendiu la o uzină de procesare a gazelor din oraşul Samara, în sud-estul Rusiei. Autorităţile regionale din Samara nu au confirmat până în prezent un astfel de incident.

Proiectul ucrainean de tip OSINT „KiberBoroshno” susţine că operaţiunea ar fi fost realizată cu rachete ucrainene Flamingo, ipoteză avansată şi de alte canale online. Agenţia de presă Unian afirmă că la uzina din Votkinsk ar fi fabricate şi rachetele balistice hipersonice Oreşnik.