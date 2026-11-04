Atenționare de călătorie pentru românii care merg în Franța. Anunțul MAE

1 minut de citit Publicat la 23:09 04 Noi 2026 Modificat la 23:09 04 Noi 2026

Sunt posibile perturbări ale activităţii în transportul aerian / Sursa foto: GettyImages

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) îi informează românii care se află sau intenţionează să călătorească în Franța că joi este anunţată o grevă interprofesională naţională însoţită de manifestaţii pe întreg teritoriul ţării.

Astfel, sunt posibile perturbări ale activităţii în următoarele sectoare: transportul public şi feroviar, transportul aerian şi serviciile aeroportuare, educaţia, administraţia publică, unităţile spitaliceşti şi serviciile medicale, circulaţia rutieră.

În acest context, MAE recomandă cetăţenilor români să evite zonele în care au loc manifestaţii, să respecte indicaţiile autorităţilor locale şi să îşi planifice din timp deplasările.

Cetăţenii români pot consulta aplicaţia SNCF Connect pentru informaţii despre traficul feroviar în timp real. Previziunile de trafic pentru diferite linii de tren (TGV, Ouigo, TER, Intercites, Transilien şi linii internaţionale) pot fi vizualizate pe site-ul SNCF https://www.sncf-connect.com.

Pentru reţeaua RATP (transportul în comun în Paris şi regiunea pariziană), aplicaţia Bonjour RATP urmăreşte perturbările în timp real şi sugerează rute alternative.

Informaţiile despre traficul RATP sunt disponibile şi pe site-ul oficial https://www.ratp.fr/infos-trafic.

Pentru a urmări eventualele modificări apărute în orarul de zbor şi pentru a verifica informaţiile oferite de operatorii şi companiile pentru liniile aeriene la care au planificate călătoriile, cetăţenii români sunt rugaţi să consulte site-ul aeroporturilor din localitatea de destinaţie/plecare din Republica Franceză.

MAE informează cetăţenii români că aceştia pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Paris: +33147052966 şi +33147052755.

Totodată, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie următoarele telefoane de urgenţă, în funcţie de circumscripţia consulară de reşedinţă, astfel:

* Consulatul General al României la Paris: +33680713729;

* Consulatul General al României la Marsilia: +33610027164;

* Consulatul General al României la Lyon: +33643627736;

* Consulatul General al României la Strasbourg: +33627050022.

MAE recomandă consultarea paginilor de internet paris.mae.ro, cgparis.mae.ro, lyon.mae.ro, marsilia.mae.ro, strasbourg.mae.ro, www.mae.ro şi reaminteşte faptul că cetăţenii români care se deplasează în străinătate au la dispoziţie aplicaţia "Călătoreşte informat", care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.