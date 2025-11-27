Atenționare de călătorie pentru românii care merg în Italia. Anunțul MAE

1 minut de citit Publicat la 23:06 27 Noi 2025 Modificat la 23:06 27 Noi 2025

Circulaţia mijloacelor de transport va fi afectată pe întreg teritoriul Italiei/ Foto: Getty Images

Circulaţia mijloacelor de transport va fi afectată pe întreg teritoriul Italiei, fiind posibile întârzieri sau anulări ale curselor aeriene, feroviare, maritime, ca urmare a grevei generale care va avea loc, pe 28 noiembrie, în această ţară, anunţă Ministerul Afacerilor Externe (MAE) într-o atenţionare de călătorie emisă joi.

Potrivit sursei citate, greva se va desfăşura în intervalul ora 00:01 - 24:00 şi va afecta toate sectoarele de activitate, publice sau private, respectiv transport aerian, feroviar, maritim. De asemenea, va fi perturbat inclusiv traficul pe autostrăzi.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Roma: +39 06 835 233 44; +39 06 835 233 52; +39 06 835 233 58; +39 06 835 233 56; +39 06 835 233 69; +39 06 835 233 71; +39 06 835 233 74, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii call center în regim de permanenţă.

Totodată, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie şi următoarele linii telefonice de urgenţă în funcţie de regiune:

Consulatul General al României la Roma: +39 345.147.3935

Consulatul General al României la Milano: +39 366.108.1444

Consulatul General al României la Bologna: +39 324.803.5171

Consulatul General al României la Torino: +39 338. 756 .8134

Consulatul General al României la Trieste: +39 340.882.1688

Consulatul General al României la Bari: +39 334.604.2299

Consulatul României la Catania: +39 320.965.3137

MAE recomandă consultarea paginilor de internet: https://scioperi.mit.gov.it/mit2/public/scioperi, https://roma.mae.ro/, https://cgroma.mae.ro, https://www.mae.ro