Atenționare de călătorie pentru românii care merg în Slovacia. Anunțul MAE

1 minut de citit Publicat la 23:00 26 Noi 2025 Modificat la 23:00 26 Noi 2025

Atenționare de călătorie pentru Slovacia / sursă foto: Getty Images

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află sau urmează să călătorească în Slovacia că, în perioada 26-28 noiembrie 2025, în zonele centrale ale acestei ţări vor fi condiţii meteorologice nefavorabile - ploi, ninsori şi inundaţii, potrivit Agerpres.

Potrivit unei atenţionări de călătorie transmisă de MAE, Institutul Hidrometeorologic Slovac a emis un cod roşu (nivel 3) pentru zonele din centru de fenomene severe hidrologice - inundaţii (Banska Bystrica, Zvolen, Velky Krtis şi împrejurimi), precum şi în Prievidza, Zlate Moravce, Levice si Gelnica (nivel 2).

Totodată, mai multe localităţi din regiunile Kosice, Nitra şi Banska Bystrica, în special din zona montană, sunt sub incidenţa unui cod galben de posibile ninsori (nivel 1), pentru zonele montane înalte este anunţat cod portocaliu de zăpezi abundente.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Bratislava: +421220727147 şi +421220727447, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center, în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie şi telefonul de urgenţă al misiunii diplomatice a României în Republica Slovacă: +421902411268, precizează sursa citată.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea paginilor de internet http://bratislava.mae.ro, https://ec.europa.eu/consularprotection/content/travel-advice_ro, www.meteoalarm.eu, www.mae.ro.