MAE a emis o atenționare de călătorie pentru Belgia, din cauza grevei naţionale din această ţară: Perturbări în transporturi

1 minut de citit Publicat la 18:08 20 Noi 2025 Modificat la 18:56 20 Noi 2025

MAE a emis o atenționare de călătorie pentru Belgia. Foto: Getty Images

Ministerul Afacerilor Externe transmite cetăţenilor români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Belgia că, în perioada 24–26 noiembrie 2025, este anunţată o grevă naţională în această ţară. Sunt aşteptate perturbări semnificative ale transporturilor, conform MAE.

Instituţia a comunicat că niciun avion nu va decola de pe aeroportul Bruxelles-Zaventem în data de 26 noiembrie 2025. Până în prezent nu au fost anunțate anulări ale zborurilor de sosire de pe acest aeroport, însă programul poate suferi modificări.

Aeroportul Bruxelles-Charleroi nu a anunţat modificări ale programului de zbor până în prezent.

De asemenea, MAE a transmis şi situaţia din:

Transport feroviar : Începând cu 23 noiembrie, ora 22:00, activitatea reţelei feroviare va fi întreruptă pentru 72 de ore. Greva va implica întregul personal al Companiei Naţionale de Căi Ferate Belgiene - SNCB (Société Nationale des Chemins de fer Belges) şi filialele sale. Va fi asigurat un serviciu alternativ cu personal voluntar, însă acesta va avea o capacitate foarte redusă.

: Începând cu 23 noiembrie, ora 22:00, activitatea reţelei feroviare va fi întreruptă pentru 72 de ore. Greva va implica întregul personal al Companiei Naţionale de Căi Ferate Belgiene - SNCB (Société Nationale des Chemins de fer Belges) şi filialele sale. Va fi asigurat un serviciu alternativ cu personal voluntar, însă acesta va avea o capacitate foarte redusă. Transport public (STIB/MIVB, De Lijn, TEC): Operatorii de transport public anunţă perturbări semnificative pe toată durata grevei. STIB estimează un trafic ”foarte restrâns" pe reţeaua bruxelleză între 24 şi 26 noiembrie, iar De Lijn anunţă operarea unui număr redus de curse pe perioada grevei.

Recomandările MAE

cetăţenii români să menţină legătura cu companiile aeriene pentru detalii privind programul de zbor,

cetăţenii români care intenţionează să călătorească în Regatul Belgiei să urmărească informaţiile actualizate disponibile pe paginile de internet ale companiilor de transport:

https://www.brusselsairport.be/en/passengers/flights/departing

https://www.brussels-charleroi-airport.com/fr

https://www.stib-mivb.be/visit.html?l=fr

https://www.letec.be/

https://www.delijn.be/