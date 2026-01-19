Atenționare de călătorie pentru românii care merg în Italia. Anunțul MAE

Ministerul de Externe recomandă celor care călătoresc să se informeze şi să evite deplasarea în zonele în care astfel de fenomene meteorologice / Sursa foto: Getty Images

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis, luni, o atenţionare de călătorie pentru românii care merg Italia, mai exact pentru Regiunea Sicilia, unde sunt aşteptate, luni şi marţi, precipitaţii abundente, furtuni şi vânt puternic, fiind emis Cod roşu.

Potrivit MAE, pe întreg teritoriul, îndeosebi în zona dintre Munţii Peloritani şi Vulcanul Etna, pot avea loc fenomene meteorologice intense, care se vor înrăutăţi în cursul zilelor de luni şi marţi. Sunt aşteptate precipitaţii intense, furtuni şi rafale de vânt.

Ministerul de Externe recomandă celor care călătoresc să se informeze şi să evite deplasarea în zonele în care astfel de fenomene meteorologice le-ar putea afecta siguranţa şi integritatea personală.

MAE recomandă consultarea paginii web a Departamentului Protecţiei Civile italiene: www.protezionecivile.gov.it, pentru obţinerea informaţiilor actualizate în timp real.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Roma: +39 06 835 233 44; +39 06 835 233 52; +39 06 835 233 58; +39 06 835 233 56; +39 06 835 233 69; +39 06 835 233 71; +39 06 835 233 74, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă. Totodată, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie şi următoarele linii telefonice de urgenţă în funcţie de regiune:

Consulatul General al României la Roma: +39 345.147.3935

Consulatul General al României la Milano: +39 366.108.1444

Consulatul General al României la Bologna: +39 324.803.5171

Consulatul General al României la Torino: +39 338.756.8134

Consulatul General al României la Trieste: +39 340.882.1688

Consulatul General al României la Bari: +39 334.604.2299

Consulatul României la Catania: +39 320.965.3137.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea paginilor web: http://roma.mae.ro/, http://cgroma.mae.ro/, https://www.mae.ro/.