Atenționare de călătorie pentru românii care merg în Țările de Jos. Anunțul MAE

Atenționare de călătorie pentru românii care merg în Țările de Jos / sursă foto: Getty Images

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) îi informează pe românii care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Regatul Ţărilor de Jos că la data de 9 septembrie traficul feroviar şi transportul public local din acest stat vor fi afectate de perturbări majore, ca urmare a unei greve generale a lucrătorilor din aceste două domenii, potrivit Agerpres.

Astfel, traficul feroviar intern şi internaţional va fi oprit complet, cu excepţia trenului de tip "sprinter" către Aeroportul Schiphol din Amsterdam, anunţă MAE.

De asemenea, se preconizează că transportul public local va fi oprit în mai multe oraşe de pe teritoriul acestui stat.

În acest context, MAE sfătuieşte cetăţenii români să verifice din timp atât disponibilitatea curselor feroviare pe pagina de Internet a operatorului naţional www.ns.nl, cât şi a transportului public pe paginile oficiale ale operatorilor locali.

Cetăţenii români aflaţi pe teritoriul Regatului Ţărilor de Jos pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Secţiei Consulare a Ambasadei României la Haga + 31 70 354 15 80, + 31 70 322 86 12, + 31 70 331 99 80, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de operatorii Call Center în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă au la dispoziţie telefonul de urgenţă al Ambasadei României la Haga: + 31 651 596 107.

MAE recomandă consultarea paginilor de internet http://haga.mae.ro şi www.mae.ro şi reaminteşte cetăţenilor români care călătoresc în străinătate că au la dispoziţie aplicaţia "Călătoreşte informat" (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mae.alerte&hl=ro, https://apps.apple.com/ro/app/c%C4%83l%C4%83tore%C8%99te-informat/id6452016795 ), care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.