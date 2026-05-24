Atenţionare de călătorie pentru românii din California, unde a fost declarată stare de urgenţă. Anunţul MAE

1 minut de citit Publicat la 13:52 24 Mai 2026 Modificat la 13:56 24 Mai 2026

40.000 de oameni, evacuaţi din cauza riscului de explozie a unui rezervor cu substanțe chimice toxice volatile din orașul Garden Grove. Sursa colaj foto: Getty Images

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească pe Coasta de Vest a SUA că autorităţile americane au declarat stare de alertă pentru statul California şi au dispus evacuarea obligatorie în regiunea Orange County, în urma unei scurgeri de substanţe chimice, potrivit Agerpres. MAE le reamintește românilor care călătoresc în străinătate că pot folosi aplicaţia "Călătoreşte informat", cu informații și recomandări utile de călătorie.

MAE a transmis că este vorba despre perimetrul situat: la nord de Trask Avenue; la sud de Ball Road; la est de Valley View Street; la vest de Dale Street, Santa Barbara County.

În proximitatea perimetrului menţionat se află zone de interes turistic din regiunea Anaheim, inclusiv parcul de distracţii "Disneyland".

Au fost înfiinţate centre de evacuare şi adăpost temporar la următoarele locaţii:

Freedom Hall - 16801 Euclid Street, Fountain Valley, California 92708; Savanna High School - 301 North Gilbert Street, Anaheim, California 92801; Kennedy High School - 8281 Walker Street, La Palma, California 90623; Ocean View High School - 17071 Gothard Street, Huntington Beach, California 92647.

Reprezentanţii Ministerului Afacerilor Externe le recomandă cetăţenilor români să respecte instrucţiunile autorităţilor americane şi să apeleze numărul de urgenţă 911 în caz de pericol iminent.

Cetăţenii români pot solicita informaţii şi asistenţă consulară la numărul de telefon al Consulatului General al României la Los Angeles: +1 310-444-0623.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă au la dispoziţie numărul de telefon de urgenţă al Consulatului General al României la Los Angeles: +1 310-721-0474.

