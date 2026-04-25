Au fost alegeri în Fâșia Gaza pentru prima dată în 20 de ani. Însă doar într-un oraș

Este primul scrutin organizat în teritoriu de când Hamas a preluat controlul în 2006. Foto: Abdel Kareem Hana/AP via CNN Newsource

În Fâșia Gaza au fost organizate, sâmbătă, primele alegeri din ultimii 20 de ani. Însă doar într-un singur oraș și doar 5% din populația teritoriului devastat a putut votat. Scrutinul a fost mai degrabă simbolic și rezultatele sale ar urma să indice și cât de populară mai este Hamas. Alegerile au avut loc și în contextul în care procesul menit să avanseze armistițiul intermediat de SUA între Israel și Hamas bate pasul pe loc, scrie CNN.

Alegerile au avut loc în orașul Deir al-Balah, din centrul Fâșiei Gaza, una dintre zonele care au suferit cele mai puține distrugeri în timpul celor aproape doi ani de bombardamente israeliene asupra enclavei.

› Vezi galeria foto ‹

Organizate sub egida Autorității Palestiniene, alegerile municipale s-au desfășurat și în Cisiordania ocupată, pe fondul unei dezamăgiri larg răspândite față de partidul de guvernământ Fatah.

În Gaza, aproximativ 70.000 de alegători, mai puțin de 5% din populație, au avut drept de vot în scrutinul considerat în mare parte simbolic. Este primul scrutin organizat în teritoriu de când Hamas a preluat controlul în 2006.

„Sincer, ca palestinian și fiu al Fâșiei Gaza, mă simt mândru că, după acest război, procesul democratic revine”, a declarat pentru Reuters Mamdouh al-Bhaisi, un alegător în vârstă de 52 de ani. „Sunt extrem de fericit și mă rog ca toată lumea să participe și să contribuie la succesul acestei mari sărbători democratice.”

Alegerile din Gaza au fost organizate în ciuda unor provocări uriașe, inclusiv lipsa spațiilor adecvate pentru vot, deficitul de urne și alte probleme, potrivit lui Jamil al-Khalidi, director regional al Comisiei Electorale Palestiniene. Multe dintre școlile care ar fi trebuit să servească drept secții de votare au fost distruse în atacurile israeliene, a declarat acesta pentru CNN, ceea ce a obligat comisia electorală să folosească în schimb corturi.

„Am fost hotărâți să organizăm aceste alegeri și să găsim alternativele necesare pentru a asigura succesul procesului electoral”, a spus al-Khalidi.

Hamas a fost exclus oficial de la participarea la alegerile municipale de sâmbătă, deoarece Organizația pentru Eliberarea Palestinei (OEP) a cerut partidelor și candidaților să accepte anumite angajamente, inclusiv recunoașterea Israelului și susținerea soluției cu două state. Totuși, rezultatele votului, precum și prezența la urne, sunt așteptate să indice nivelul popularității Hamas după doi ani de război.

Deși nu a prezentat o listă oficială de candidați, forțele de poliție ale Hamas au asigurat securitatea secțiilor de votare din Deir al-Balah, înconjurând fiecare locație cu gardieni înarmați.

„Organizarea alegerilor municipale în Deir al-Balah este un pas pozitiv și important”, a declarat sâmbătă purtătorul de cuvânt al Hamas, Hazem Qassem, cerând organizarea de alegeri prezidențiale și legislative, care de asemenea nu au mai avut loc de două decenii. „Considerăm (alegerile municipale) un pas important și necesar și sperăm că ele se vor extinde în toată Fâșia Gaza.”

Ashraf Shuaibi, șeful Comisiei Electorale Centrale, a declarat că votul de sâmbătă din Gaza poate reprezenta un model și pentru alegerile naționale palestiniene. „A fost emoționant să vedem urne construite local în Gaza și buletine de vot tipărite local, care au făcut posibil primul scrutin după 21 de ani și după un război devastator”, a spus Shuaibi.

Rezultatele sunt așteptate să fie publicate încă de sâmbătă seara sau duminică.

Alegerile au reprezentat și o oportunitate pentru Autoritatea Palestiniană de a demonstra un anumit grad de guvernare unificată asupra Cisiordaniei și Gazei, organizând alegeri în ambele teritorii. Autoritatea condusă de Fatah nu a mai exercitat o putere reală în Gaza de când a fost alungată de Hamas, în urmă cu aproape două decenii.

„Alegerile de astăzi nu sunt importante doar pentru guvernarea democratică în teritoriile palestiniene ocupate, ci este semnificativ și faptul că Comisia Electorală Centrală a reușit să organizeze alegeri în Deir al-Balah, unde locuitorii confruntați cu strămutare și dificultăți nu au mai votat de 20 de ani”, a declarat Sarah Johnson, directoarea programului pentru democrație al Carter Center, organizație nonprofit care monitorizează alegeri la nivel mondial. „Includerea Gazei este fundamentală pentru orice drum credibil către autodeterminare și pentru reafirmarea unității naționale și teritoriale necesare unui orizont politic.”

Mulți alegători au văzut scrutinul ca pe o ocazie de a-și exprima dorința de autodeterminare palestiniană și de a găsi o cale înainte, mai ales după ce bombardamentele israeliene au distrus mare parte din teritoriu.

O Autoritate Palestiniană reformată reprezintă, de asemenea, o parte esențială a acordului de încetare a focului intermediat de SUA, iar alegerile sunt considerate un element vital al reformei.

„Speranța noastră în aceste alegeri, cu voia lui Dumnezeu, este că ele vor reafirma naționalismul palestinian, vor împiedica ștergerea identității palestiniene și vor consolida legătura noastră cu acest pământ, cu rădăcinile și strămoșii noștri”, a declarat Mohammed Salman, în vârstă de 56 de ani, în timp ce vota sâmbătă.

Săptămâna trecută, consilierul superior al guvernului SUA Aryeh Lightstone s-a întâlnit la Cairo cu principalul negociator Hamas, Khalil al-Hayya, în timp ce administrația Trump încearcă să avanseze armistițiul dintre Israel și Hamas. Însă progresele privind următoarea etapă a acordului s-au blocat. Aceasta prevede dezarmarea Hamas, desfășurarea unei forțe internaționale în Gaza și retragerea trupelor israeliene.

Între timp, în Cisiordania ocupată, unii palestinieni au privit alegerile municipale cu profund scepticism. Ultimele alegeri municipale, care stabilesc cine administrează serviciile locale, au avut loc în Cisiordania în 2022. Însă în marile orașe precum Ramallah și Nablus, singurii candidați înscriși au fost cei ai partidului Fatah, care controlează Autoritatea Palestiniană încă de la înființarea acesteia.

Președintele Autorității Palestiniene, Mahmoud Abbas, în vârstă de 90 de ani, nu a convocat alegeri prezidențiale de mai bine de două decenii.

Mahmoud Hreibat, jurnalist palestinian cunoscut, a descris alegerile drept „o nuntă fără mire”. Pe pagina sa de Facebook, el a scris: „Ramallah, în acest tablou, i-a dezamăgit pe toți cei care se așteptau să simtă acolo pulsul alegerilor. A lăsat sărbătoarea democratică incompletă, rece și fără suflet.”

Israelul nu permite organizarea de alegeri municipale palestiniene în Ierusalimul de Est. Huda Al-Imam, activistă palestiniană cunoscută din cartierul Sheikh Jarrah al Ierusalimului de Est, a scris pe Facebook: „Există riscul ca alegerile să devină o simplă formalitate, mai degrabă decât un proces democratic autentic care să reflecte voința și alegerea oamenilor sau să răspundă condițiilor grave și urgente care ne modelează viața cotidiană tragică sub crimele ocupației.”