Au fost uciși din „ură față de credință”. Papa Leon beatifică 11 preoţi omorâți de nazişti şi de dictatura comunistă

Papa Leon al XIV-lea a aprobat vineri beatificarea a unsprezece preoţi ucişi de nazişti şi de regimul comunist în Europa în anii 1940 şi 1950, relatează Agerpres. Este vorba despre nouă preoţi polonezi, ucişi în 1941 şi 1942 „din ură faţă de credinţă” în lagărele naziste de la Auschwitz şi Dachau, a precizat Vaticanul într-un comunicat.

Potrivit Vatican News, este vorba despre Jan Swierc, Ignacy Antonowicz, Ignacy Dobiasz, Karol Golda, Franciszek Harazim, Ludwik Mroczek, Wlodzimierz Szembek, Kazimierz Wojciechowski şi Franciszek Miska.



„Clerici angajaţi în activităţi pastorale şi educative, au fost victime ale persecuţiei naziste în timpul ocupaţiei germane a Poloniei, care a început pe 1 septembrie 1939 şi care s-a dezlănţuit cu o violenţă deosebită asupra Bisericii Catolice”, subliniază Vatican News.



„Străini de tensiunile politice ale epocii, au fost arestaţi din simplul fapt că erau preoţi catolici”, a adăugat publicaţia oficială a Vaticanului, subliniind '„persecuţia specială aplicată clerului polonez”.



„Conştienţi că ministerul lor pastoral era considerat de nazişti drept o opoziţie faţă de regim, şi-au continuat misiunea apostolică, rămânând fideli vocaţiei lor şi acceptând cu seninătate riscul de a fi arestaţi, deportaţi şi apoi ucişi”, a mai transmis Vaticanul.



Papa i-a declarat de asemenea martiri pe Jan Bula şi Vaclav Drbola, preoţi ucişi între 1951 şi 1952 la Jihlava, în fosta Cehoslovacia comunistă.



„Amândoi, din cauza zelului lor pastoral, au fost consideraţi periculoşi de către regimul comunist care se instalase în Cehoslovacia în 1948 şi care a lansat o persecuţie deschisă faţă de Biserică”, subliniază Vatican News.



Jan Bula a fost acuzat că a inspirat în 1951 un atentat în care au fost ucişi mai mulţi responsabili comunişti. A fost condamnat la moarte şi spânzurat.



Vaclav Drbola a fost acuzat de complicitate la acelaşi atentat, deşi - la fel ca şi Jan Bula - se afla deja în închisoare la acea dată, fiind apoi executat.



Beatificarea, ultima etapă înaintea canonizării, presupune recunoaşterea de către Biserica Catolică că persoana aleasă, pe lângă o viaţă eroică şi virtuoasă, a realizat şi un miracol. Această condiţie nu e însă necesară dacă persoana respectivă este declarată martir.