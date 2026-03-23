Aurul scade la cel mai mic nivel din acest an din cauza îngrijorărilor despre inflație. E cea mai puternică prăbușire din 1983 încoace

Prețurile aurului scad la cel mai slab nivel din acest an din cauza conflictul din Orientul Mijlociu, ceea ce ridică îngrijorări cu privire la inflație și perspectivele unor rate ale dobânzii mai mari, scrie The Wall Street Journal.

În primele tranzacții europene, contractele futures de la New York au scăzut cu 9,5%, la 4.132,90 dolari pe uncie.

„Prețurile au înregistrat cea mai mare pierdere săptămânală din 1983, din cauza îngrijorărilor că inflația mai mare va determina Fed să majoreze ratele”, spun analiștii de la ANZ. Creșterea prețurilor la energie, cu țițeiul Brent peste 100 de dolari pe baril, a crescut așteptările pentru rate ale dobânzii mai mari și a redus perspectivele pentru activele fără randament.

Între timp, alte metale prețioase urmează exemplul, contractele futures pentru argint scăzând cu 11,5%, la 61,66 dolari pe uncie, iar platina cu 11,4%, la 1.745,40 dolari pe uncie, scrie CNBC

Quek Ser Leang, analist tehnic senior în cadrul UOB Global Economics & Markets Research, arată într-un raport că aurul a înregistrat săptămâna trecută cea mai mare scădere săptămânală din 1983 încoace. Potrivit acestuia, metalul prețios a spart un prag important de suport, situat între 4.381 și 4.403 dolari pe uncie, ceea ce sugerează un risc crescut de continuare a declinului.

Analistul mai spune că indicatorul săptămânal MACD, folosit frecvent în analiza tehnică pentru a măsura direcția și forța unui trend, a intrat în teritoriu negativ. În aceste condiții, următorul nivel important de suport ar putea fi în zona de 4.004 dolari pe uncie. În momentul publicării analizei, aurul spot era în scădere cu 2,9%, la 4.360,17 dolari pe uncie.

O altă analiză, semnată de Priyanka Sachdeva, senior market analyst la Phillip Nova, arată că reculul aurului ar putea oferi oportunități de acumulare treptată pentru investitorii care urmăresc plasamente pe termen lung.

Potrivit analistei, acest nivel de 4.154 dolari pe uncie începe să se contureze drept o țintă probabilă de scădere înainte ca piața să găsească un punct de stabilizare mai solid. Ea descrie actuala corecție drept „o oportunitate excelentă pentru intrări eșalonate” din partea cumpărătorilor pe termen lung.

Presiunea asupra aurului este alimentată și de temerile legate de eventuale vânzări generate de nevoia de lichiditate, în contextul conflictului din Orientul Mijlociu. Ole Hansen, șeful strategiei pentru mărfuri la Saxo Bank, spune că în piață apar speculații potrivit cărora unele economii ar putea avea nevoie să atragă lichiditate, inclusiv prin vânzarea unor rezerve de aur.

El subliniază că aceasta nu este, deocamdată, o cauză confirmată a scăderii, însă contribuie la tonul prudent din piețe. Hansen arată și că incapacitatea aurului de a crește în ciuda tensiunilor geopolitice evidențiază faptul că, în acest moment, investitorii sunt influențați mai mult de randamentele reale ridicate, de întărirea dolarului și de ajustările de poziții, decât de rolul tradițional al aurului de activ de refugiu. În prima parte a tranzacțiilor, aurul spot era în scădere cu 0,2%, la 4.481,77 dolari pe uncie.

Aurul a pierdut aproape 10% săptămâna trecută, marcând cea mai slabă evoluție din septembrie 2011.

Argintul spot a scăzut cu 5,9%, până la 63,76 dolari, cel mai redus nivel din acest an și aproape jumătate față de nivelul de 117 dolari din 28 februarie, momentul în care a început războiul din Iran. Deși presiunea la vânzare din prima parte a zilei s-a mai redus, contractele futures pe argint erau încă în scădere cu 8,3% luni, la 63,98 dolari.

Declinul s-a extins și la alte metale prețioase, contractele futures pe platină prăbușindu-se cu 9,7%, la 1.780,20 dolari, în timp ce paladiul a scăzut cu 4,7%, până la 1.377,50 dolari.