Austria evită la limită un al treilea an de recesiune, după negocieri dure cu sindicatele. De unde economisește 310 milioane de euro

1 minut de citit Publicat la 21:34 08 Oct 2025 Modificat la 21:34 08 Oct 2025
În Austria, inflaţia se află la circa 4%, de două ori mai mare decât media din zona euro. Sursa foto: Getty Images

Austria este pe cale să evite, la limită, un al treilea an de recesiune în 2025. Guvernul de la Viena a reușit să economisească 320 de milioane de euro în bugetul pentru 2026, după negocieri dure cu sindicatele. Astfel, Executivul a renegociat creșterea anuală a salariilor funcționarilor publici. Mai exact, salariile bugetarilor nu vor mai fi indexate cu rata inflației, relatează Agerpres. 

Guvernul de coaliţie instalat în martie a luat măsura neobișnuită de a redeschide un acord salarial ce fusese deja convenit, ameninţând sindicatele, în caz contrar, cu o îngheţare salarială în următorii ani.

Potrivit guvernului, constrângerile bugetare au făcut necesară această măsură. Austria are o tradiţie a negocierilor salariale sectoriale colective în care angajaţii primesc, de regulă, majorări anuale în acord cu inflaţia, iar grevele sunt rare.

„Modelul austriac care ne-a făcut bogaţi în decursul deceniilor funcţionează - modelul de consens, de echilibrare a intereselor. Consider că este un acord bun”, le-a declarat ministrul de finanţe Markus Marterbauer reporterilor.

În Austria, inflaţia se află la circa 4%, de două ori mai mare decât media din zona euro.

Cancelarul Christian Stocker a emis un comunicat în care şi-a reiterat obiectivul de a reduce inflaţia la 2% anul viitor, afirmând că acordul „va contribui la întreruperea spiralei salarii-preţuri şi la atingerea acestei ţinte de inflaţie”.

