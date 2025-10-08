Austria evită la limită un al treilea an de recesiune, după negocieri dure cu sindicatele. De unde economisește 310 milioane de euro

Austria este pe cale să evite, la limită, un al treilea an de recesiune în 2025. Guvernul de la Viena a reușit să economisească 320 de milioane de euro în bugetul pentru 2026, după negocieri dure cu sindicatele. Astfel, Executivul a renegociat creșterea anuală a salariilor funcționarilor publici. Mai exact, salariile bugetarilor nu vor mai fi indexate cu rata inflației, relatează Agerpres.

Guvernul de coaliţie instalat în martie a luat măsura neobișnuită de a redeschide un acord salarial ce fusese deja convenit, ameninţând sindicatele, în caz contrar, cu o îngheţare salarială în următorii ani.



Potrivit guvernului, constrângerile bugetare au făcut necesară această măsură. Austria are o tradiţie a negocierilor salariale sectoriale colective în care angajaţii primesc, de regulă, majorări anuale în acord cu inflaţia, iar grevele sunt rare.



„Modelul austriac care ne-a făcut bogaţi în decursul deceniilor funcţionează - modelul de consens, de echilibrare a intereselor. Consider că este un acord bun”, le-a declarat ministrul de finanţe Markus Marterbauer reporterilor.



În Austria, inflaţia se află la circa 4%, de două ori mai mare decât media din zona euro.



Cancelarul Christian Stocker a emis un comunicat în care şi-a reiterat obiectivul de a reduce inflaţia la 2% anul viitor, afirmând că acordul „va contribui la întreruperea spiralei salarii-preţuri şi la atingerea acestei ţinte de inflaţie”.