Austria îşi va folosi participaţiile în companiile energetice pentru a reduce preţurile la electricitate

1 minut de citit Publicat la 17:20 26 Noi 2025 Modificat la 17:29 26 Noi 2025

"Este posibil să facem disponibile aceste 500 milioane de euro din participaţiile noastre", a spus cancelarul Stocker. *Imagine cu caracter ilustrativ. Colaj foto: Getty Images

Guvernul Austriei intenţionează să cheltuie aproximativ 500 milioane de euro pentru a reduce facturile la electricitate pentru publicul larg, iar fondurile vor veni de la participaţiile statului în companii, a afirmat miercuri cancelarul Christian Stocker, la o conferinţă de presă, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Anunţul surpriză a provocat întrebări din partea jurnaliştilor în legătură cu modul exact în care vor fi obţinuţi banii, dar Stocker a refuzat să dea detalii privind planurile exacte ale Guvernului.

Austria deţine participaţii în diverse companii, inclusiv cele listate, cum ar fi grupul energetic austriac OMV, compania de utilităţi Verbund, Austrian Post şi A1 Telekom Austria, parte a firmei America Movil a miliardarului mexican Carlos Slim.

"Este posibil să facem disponibile aceste 500 milioane de euro din participaţiile noastre". Cheltuielile nu vor afecta bugetul şi nu vor extinde deficitul pe care autorităţile încearcă să-l ţină sub control, a declarat Stocker.

Acesta a adăugat: "Înţeleg că vreţi să vă spun detaliat despre ce companii este vorba şi ce metode vor fi utilizate. Ştim cum vrem să o facem. Am convenit detaliile (în cadrul Guvernului", a afirmat cancelarul Austriei.

Un purtător de cuvânt al companiei publice OBAG, care gestionează cele mai mari participaţii ale statului în firme, a refuzat să facă comentarii.