Autorul atacului de la sinagoga din Manchester era eliberat pe cauţiune pentru un presupus viol

1 minut de citit Publicat la 22:57 03 Oct 2025 Modificat la 22:57 03 Oct 2025

Atac sângeros la o sinagogă din Manchester. Foto: Profimedia Images

Jihad Al-Shamie, autorul atacului de joi din faţa unei sinagogi din Manchester, soldat cu doi morţi şi trei răniţi grav, era eliberat pe cauţiune pentru un presupus viol, au indicat surse citate vineri de dpa şi AFP, potrivit Agerpres.

Al-Shamie a fost auzit strigând „asta primesc pentru că ne omoară copiii” în timp ce încerca să intre joi în sinagoga din Crumpsall, Manchester.

Preşedintele consiliului de administraţie al sinagogii, Alan Levy, care a ajutat la baricadarea uşilor, alături de rabin, a declarat pentru ITV News că l-a văzut pe Al-Shamie „cu un cuţit mare, lovind cu cuţitul în geam, încercând să treacă”.

Al-Shamie, cetăţean britanic de origine siriană în vârstă de 35 de ani, nu era cunoscut de autorităţile ca fiind radicalizat.

Bărbatul, care a fost ucis de poliţie joi dimineaţă la locul atacului, a venit în Marea Britanie din Siria în copilărie. A obţinut cetăţenia britanică în 2006, când avea în jur de 16 ani. Familia sa locuieşte în zona Manchester de circa 30 de ani şi în prezent locuieşte în Prestwich, la aproximativ trei kilometri de sinagoga din Crumpsall, Greater Manchester.

Jihad Al-Shamie a lucrat ca meditator, predând limba engleză şi programare pe calculator, potrivit ITV News.

Nu a fost niciodată reclamat pentru extremism, dar, potrivit media britanice, a fost acuzat de viol şi eliberat pe cauţiune.

Poliţia investighează de asemenea dacă tot el este autorul unor e-mailuri de ameninţare trimise unui deputat conservator în 2012, expeditorul prezentându-se ca Jihad Alshamie, potrivit Times.

Tatăl lui Jihad Al-Shamie este medic traumatolog care a lucrat pentru mai multe ONG-uri în zone de război, potrivit Daily Mail, a mai consemnat AFP.