Două victime de la sinagoga din Manchester au fost împuşcate accidental de poliţişti. Una a murit iar cealaltă a fost rănită

Cei doi bărbați uciși în atac au fost identificați de poliție drept Adrian Daulby (53 de ani) și Melvin Cravitz (66 de ani). Poliția nu a precizat care dintre cei doi ar fi putut fi împușcat de ofițeri. Foto: Profimedia Images

Două victime ale atacului de la sinagoga din Manchester au fost împuşcate, accidental, de poliţiştii care trăgeau după criminal. Una din ele a murit, iar cealalta a fost rănită, în timp ce poliția a declarat că, probabil, cele două victime se ascundeau în spatele unei uși din sinagogă, încercând să-l împiedice pe atacator să intre, când au fost împușcate, scrie CNN.

Această declarație a venit la o zi după ce doi credincioși evrei au fost uciși și alți trei grav răniți într-un atac cu mașină și cu cuțitul în fața sinagogii Congregației Evreiești Heaton Park, în suburbia Crumpsall din Manchester, de Yom Kippur, cea mai sfântă zi a iudaismului. Presupusul atacator a fost, de asemenea, ucis de poliție.

Șeful poliției din Manchester, Stephen Watson, a declarat că una dintre victimele decedate "pare să fi suferit o rană compatibilă cu o împușcătură", potrivit unui raport preliminar al medicului legist din cadrul Ministerului de Interne.

El a afirmat că, dată fiind convingerea poliției că suspectul, Jihad Al Shamie, nu era înarmat, victimele au fost împușcate de focurile trase de poliție.

"Singurele focuri de armă trase au venit de la ofițerii autorizați pentru arme de foc, în timp ce aceștia acționau pentru a împiedica infractorul să intre în sinagogă și să producă daune adiționale comunității noastre evreiești. Prin urmare, sub rezerva unor analize medico-legale suplimentare, este posibil ca această vătămare să fie consecința tragică și neintenționată a acțiunilor urgente ale ofițerilor mei, menite să pună capăt acestui atac violent", a adăugat el.

Cei doi bărbați uciși în atac au fost identificați de poliție drept Adrian Daulby (53 de ani) și Melvin Cravitz (66 de ani).

Poliția a mai anunțat că trei persoane primesc îngrijiri medicale la spital pentru răni suferite în timpul atacului. Una a fost împușcată, una înjunghiată și una lovită de mașina implicată în atac.

Atacul și răspunsul forțelor de securitate s-au desfășurat într-un interval foarte scurt, joi dimineață. Poliția a spus că ofițeri înarmați au fost trimiși la fața locului în trei minute de la momentul primirii unui apel, la ora 9:31, de la un membru al publicului care raporta că o mașină intrase în oameni în fața sinagogii. Potrivit poliției, ofițerii au tras focuri de armă la ora 9:38.

Poliția a confirmat că ofițerii aflați acolo au tras și că atacatorul a fost ucis în timpul intervenției. O înregistrare video surprinsă la fața locului arată ofițeri polițiști înarmați strigând instrucțiuni către trecători și credincioși din interiorul sinagogii, în timp ce își îndreptau armele spre o persoană întinsă la pământ.

Poliția a cerut anularea protestelor

Anunțul poliției a venit în momentul în care premierul britanic Keir Starmer se afla în vizită la locul atacului.

După atacul de joi, Starmer a declarat că "va face tot ce-i stă în putință pentru a garanta securitatea pe care fiecare persoană evreiască din această țară o merită".

În paralel, Poliția Metropolitană din Londra a îndemnat organizatorii protestelor de sprijin pentru grupul interzis Palestine Action, programate pentru acest weekend, să le anuleze, având în vedere cele întâmplate la Manchester.

"Oribilul atac terorist de ieri la Manchester a provocat teamă și îngrijorare în comunitățile Marii Britanii, inclusiv la Londra. Cu toate acestea, într-un moment în care dorim să mobilizăm toți ofițerii disponibili pentru a proteja aceste comunități, nu putem planifica desfășurarea unei adunări de peste 1.000 de persoane în Piața Trafalgar sâmbătă, în sprijinul unei organizații teroriste", a spus poliția.