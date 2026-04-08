Avertisment către Europa, după ce Australia a interzis rețelele sociale pentru adolescenți: "Companiile tech pot ocoli restricțiile"

După ce Canberra a introdus primele restricții din lume pentru minorii sub 16 ani privind accesul la rețelele sociale, măsuri care sunt preluate și în Europa, Australia avertizează că este necesar un efort global pentru schimbarea regulilor și a legislației în acest domeniu, potrivit Politico.

Ambasadorul Australiei la UE a declarat pentru sursa citată că țările ar trebui să susțină o mișcare globală de schimbare a normelor și legilor privind modul în care copiii utilizează rețelele sociale. În caz contrar, companiile tech vor găsi căi de a ooli sancțiunile.

Australia a devenit în decembrie prima țară din lume care a implementat restricții privind utilizarea rețelelor sociale de către copii, interzicând efectiv persoanelor sub 16 ani să utilizeze platforme populare precum TikTok și YouTube, o mișcare care a stimulat eforturi similare din partea țărilor europene.

Însă autoritatea de reglementare australiană responsabilă de aplicarea interdicției a recunoscut săptămâna trecută că există „îngrijorări semnificative” cu privire la modul în care platformele respectă restricțiile impuse de Canberra, la patru luni de la intrarea lor în vigoare.

„În timp, preocuparea comunității internaționale este ceea ce va produce schimbări substanțiale și durabile la nivel global ale algoritmilor și o schimbare a comportamentelor de proiectare ale marilor companii de tehnologie”, a declarat pentru Politico Angus Campbell, trimisul Canberrei la UE.

„Dacă ar fi vorba doar de Australia, companiile de tehnologie ar putea lucra cu mecanismele de aplicare pozitivă și ar putea absorbi sancțiunile, spre un anumit beneficiu național, dar dacă, progresiv, devine comunitatea mai largă a lumii care cere schimbări, cred că vom vedea o schimbare pozitivă semnificativă”, a spus Campbell.

Comentariile sale vin în contextul în care mai multe țări europene lucrează pentru a introduce interdicții pe rețelele sociale pentru tineri. Franța este în frunte cu un proiect de lege care va intra în vigoare încă din septembrie, în timp ce Parlamentul European a îndemnat, de asemenea, Comisia Europeană să propună un sistem la nivelul UE.

Acest lucru se întâmplă în ciuda faptului că comisarul australian pentru siguranța electronică, Julie Inman Grant, a declarat într-o evaluare de săptămâna trecută că măsurile luate de Australia nu au reușit încă să țină majoritatea copiilor departe de platforme și nici rapoartele privind daunele online nu au scăzut vizibil. Aceasta a constatat lacune semnificative în aplicarea interdicției, inclusiv platforme care permit și chiar încurajează copiii să încerce metode de verificare a vârstei de mai multe ori până când le ocolesc.

„Interdicție sau nu, un număr imens de copii rămân pe platforme riscante și exploatatoare”, a declarat Leanda Barrington-Leach, directoarea executivă a Fundației 5Rights, care militează pentru drepturile digitale ale copiilor. „În consecință, interdicție sau nu, companiile trebuie să rămână pe deplin responsabile pentru siguranța copiilor și obligate să își proiecteze serviciile în consecință.”

Anunțând investigații privind conformitatea Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok și YouTube, Inman Grant a spus că trece de la încurajarea platformelor de a respecta legea la aplicarea mai activă a acesteia.

Tot mai multe țări restricționează accesul la rețele sociale

Și alte țări fac progrese. Indonezia și Brazilia - cu o populație combinată de aproximativ 600 de milioane - au implementat restricții pentru persoanele sub 16 ani în martie. Interdicția din Indonezia acoperă platformele considerate „cu risc mai mare”, inclusiv YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X și Roblox. Brazilia impune ca conturile persoanelor sub 16 ani să fie conectate la contul unui tutore legal.

Experții care monitorizează impactul interdicției din Australia avertizează împotriva adoptării de către UE a unei abordări universale pentru verificarea vârstei. O reglementare eficientă necesită permiterea fiecărei platforme să adapteze metodele de verificare a vârstei la „contextele sale operaționale specifice” - o concesie adusă naturii în rapidă schimbare a tehnologiei - au scris Abbey Cubit și Sébastien Fassiaux într-un articol pentru Institutul Australian de Afaceri Internaționale.

Însă Comisia, împreună cu șase țări ale UE, inclusiv Franța și Grecia, a testat un mecanism de verificare a vârstei, despre care speră că va deveni standardul de aur.

Purtătorul de cuvânt al Meta, Ben Walters, a declarat că concluziile comisarului eSafety întăresc argumentele pentru ca guvernul să prescrie verificări ale vârstei la nivel de magazin de aplicații și sistem de operare.

„Așa îi protejați pe tineri nu doar pe platformele majore, ci în cele peste două milioane de aplicații disponibile, multe dintre ele având garanții mai slabe”, a spus el.