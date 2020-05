Un avion, în care se aflau 107 persoane, s-a prăbușit în Pakistan

Aeronava venea dinspre orașul Lahore și s-a prăbușit chiar înainte de a ateriza pe aeroportul de lângă Karachi, potrivit propakistani.

Numărul pasagerilor aflați la bord era limitat, în contextul restricțiilor impuse din cauza COVID-19. 99 de pasageri și 8 membri ai echipajului de zbor se aflau în avion.

Momentan nu se știe exact din ce cauză s-a produs accidentul, se pare că ar fi fost niște probleme tehnice pe care căpitanul aeronavei le-a consemnat chiar înainte de accident.

Potrivit presei locale, câteva case au fost distruse în urma prăbușirii.

Mai multe echipaje de salvare au ajuns la fața locului, însă fac față cu greu situației din cauza flăcărilor foarte mari.

PIA plane has crashed near model colony in Karachi flight from lahore. Total passengers numbers not confirmed. More details awaited pic.twitter.com/xO3kk8B6SP