„Avionul apocalipsei” al SUA a aterizat pentru prima dată în 50 de ani pe un aeroport civil. Este conceput pentru un război nuclear

Aterizarea a avut loc joi, 8 ianuarie, pe Aeroportul Internațional din Los Angeles. Foto Profimedia Images

Avionul emblematic al comandamentului strategic al Statelor Unite, cunoscut sub numele de „Avionul Apocalipsei”, a aterizat la Los Angeles într-un eveniment fără precedent. Pentru prima dată în peste 50 de ani de activitate, E-4B Nightwatch a ajuns pe un aeroport civil intens circulat, alături de curse comerciale obișnuite, potrivit Il Messaggero.

Aterizarea a avut loc joi, 8 ianuarie, pe Aeroportul Internațional din Los Angeles (LAX), un fapt care a atras imediat atenția analiștilor militari, a pasionaților de aviație și a presei internaționale. Aeronava este una dintre cele mai secrete și strategice din flota americană, fiind concepută pentru a asigura continuitatea conducerii statului în cazul unui război nuclear sau al unei crize majore.

Detalii despre zbor

E-4B Nightwatch, un Boeing 747 modificat masiv pentru scopuri militare, a ajuns la LAX în cursul serii de joi, venind de la mai multe baze militare, inclusiv Offutt Air Force Base din Nebraska. După aterizare, avionul a rămas peste noapte în perimetrul aeroportului civil, o situație fără precedent în cei 51 de ani de operare.

Vineri, 9 ianuarie, în jurul orei 14:30, ora locală, aeronava a decolat din Los Angeles. La scurt timp, pe aceeași rută, a decolat și un Boeing C-17 Globemaster III. Întregul moment a fost urmărit și transmis în timp real de spotteri și canale YouTube specializate în aviație militară.

What’s believed to be the first appearance in its 51-year flying history, the Boeing 747 E-4B Nightwatch, also known as the “Doomsday Plane,” showed up at LAX during Thursday’s Airline Videos Live broadcast and will most likely be the highlight of 2026! pic.twitter.com/wvc39ypRnP — AIRLINE VIDEOS (@airlinevideos) January 9, 2026

De ce se afla avionul la Los Angeles

Nu a fost anunțată nicio stare de urgență oficială. Însă, potrivit mai multor surse, la bordul avionului s-ar fi aflat Pete Hegseth, însoțit de jurnaliști acreditați la Pentagon. Misiunea ar fi fost legată de deplasări oficiale și întâlniri programate în zona Los Angeles, joi și vineri, ceea ce ar explica utilizarea unui aeroport civil în locul unei baze militare securizate.

Un avion unic în lume

E-4B Nightwatch este proiectat să rămână în aer perioade extrem de lungi datorită realimentării în zbor, să reziste la impulsuri electromagnetice și să funcționeze ca un centru de comandă aerian pentru președintele SUA, secretarul Apărării și conducerea militară.

Datorită acestor capacități, avionul operează aproape exclusiv de pe baze militare strict securizate. Tocmai de aceea, aterizarea sa pe un aeroport civil din Los Angeles este considerată un eveniment istoric, care a stârnit imediat interesul comunității internaționale de securitate și apărare.