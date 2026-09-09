Avionul primit de Trump cadou de la Qatar a avut din nou probleme de securitate

Pe 1 iulie, Donald Trump a ajuns în Turcia cu avionul Boeing 747-8 donat de Qatar, dar plecat cu vechiul Air Force One. Foto: Getty Images

Avionul Boeing oferit de Qatar lui Donald Trump pentru ca acesta din urmă să îl folosească drept avion prezidenţial a înregistrat o întârziere la decolare marţi, în timp ce se verifica toboganul gonflabil utilizat în caz de evacuare, transmite AFP, conform Agerpres.

"Verifică toboganul şi cred că va dura vreo 15 minute", a declarat preşedintele american în timpul unui scurt schimb de opinii pe pistă cu un grup de jurnalişti care îl însoţeau într-o deplasare la Dallas (statul Texas, sud).

Nivelul de securitate al acestui avion face obiectul unor semne de întrebare recurente care au culminat cu un incident bizar petrecut recent în Turcia.

"Sunteţi convins că acest avion este sigur?", l-a întrebat un jurnalist de la AFP. "Da, altfel nu m-aş urca în el", a replicat miliardarul de 80 de ani.

La sosirea sa la baza aeriană Andrews, din apropiere de Washington, preşedintele american a rămas pentru un timp neobişnuit de lung la bordul elicopterului său, înainte de a se îmbarca în cele din urmă în Air Force One, numele dat aeronavei care îl transportă pe şeful statului.

Acest lucru le-a oferit jurnaliştilor timpul necesar pentru a observa un tobogan gonflabil desfăşurat pe cealaltă parte a avionului şi pentru a remarca faptul că şi vechiul avion prezidenţial fusese adus pe pistă, cu pasarelele scoase.

Avionul qatariot s-a aflat în lumina reflectoarelor în iulie, când Donald Trump a decis în ultimul moment să nu îl folosească pentru a pleca de la summitul NATO din Turcia.

Preşedintele american s-a prefăcut că se îmbarcă în vechiul Boeing, dar, apoi, a schimbat în secret avionul urcând la bord dintr-un camion de aprovizionare, din cauza unor ameninţări la adresa securităţii sale.

Donald Trump a anunţat recent că lucrările pentru consolidarea securităţii noului avion vor începe în octombrie şi vor dura mai mult decât se preconiza. Toate acestea se întâmplă după ce, în urmă cu aproape două luni, liderul de la Casa Albă a trimis înapoi în hangar noul Air Force One primit cadou de la Qatar.

"Trebuie îmbunătățit la maximum", a spus preşedintele SUA într-un interviu oferit spre finalul lui iulie.

Potrivit New York Times, noul avion nu dispune de aceleaşi dotări ca cel precedent, în special în ceea ce priveşte apărarea antirachetă.

Familia regală din Qatar a donat acest jet de lux anul trecut, după ce liderul republican s-a plâns de starea celor două vechi exemplare de Air Force One, aflate în serviciu din 1990.

Acest cadou, evaluat la câteva sute de milioane de dolari, a ridicat probleme etice şi constituţionale majore privind cadourile pe care un preşedinte le poate primi din străinătate.

Noul avion a fost deja reamenajat de către armată.

Acesta urmează să fie utilizat până când două noi avioane Boeing vor fi livrate în următorii ani. Donald Trump a semnalat că intenţionează să păstreze acest avion qatariot pentru viitorul său muzeu prezidenţial.